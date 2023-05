Bakan Soylu: Amerika bu ülkede FETÖ’yü icat etti

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2.Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Fatih Mevlanakapı’daki bir sosyal tesiste düzenlenen etkinlikte Batmanlı vatandaşlarla bir araya geldi. Soylu, FETÖ terör örgütünü Amerika'nın icat ettiğini söylerken, FETÖ'nün, Müslümanlığı başkalaştırmak için icat edildiğini ifade etti. Soylu, Şimdi size bir şey söyleyeyim. Amerika bu ülkede FETÖ’yü şunun için icat etti, İslam’ı ve Müslümanlığı başkalaştırmak için icat etti. Hristiyanlığa yaklaştırmak için. Çok net. DEAŞ’ı şunun için icat etti, Afganistan’a karşı El Kaide’yi Amerika çıkardı. Sonra DEAŞ’la yani İŞİD’de El Kaide’den türedi. Afganistan hattına getirdi. Orada başka bir tezgah planlıyor. Şimdi peki onu niçin icat etti? Onu da şunun için icat etti. İslam’dan nefret ettirmek için icat etti. PKK’yı ne için icat etti? Doğu ve Güneydoğu İslam’ın müslümanlığının otağa direğidir. Her zaman böyle olmuştur. Tekrar söylüyorum. Doğu ve Güneydoğu müslümanlığın otağa direğidir. Her daim de böyle olmuştur. Aynen geleneğine bağlıdır, göreneğine bağlıdır, atasına bağlıdır, taziyesine bağlıdır, akrabasına bağlıdır. O bağı koparmak, herkesi tekilleştirmek ve orada dini Mübin İslam’a zarar verebilmek için PKK gibi terör örgütünü icat etti" dedi.



"BATMAN DOĞUNUN PARİS’İ OLMUŞ"



Bakan Soylu Batmanlı vatandaşlara yaptığı konuşmada, doğunun batıdan artık farkının olmadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batmanı Paris'e benzettiğini söyledi. Soylu konuşmasının devamında şöyle konuştu;



Cumhurbaşkanımızla araçla Batman’a geçiyoruz. Daha doğrusu helikopterle geldik. Oradan da helikopter pistinden Batman’a geçiyoruz. Cumhurbaşkanımız da 4 yıldır ya 5 yıldır ilk kez gidiyor Batman’a. Yani bu Ilısu Barajı’ndan sonra. Batman’da muhteşem bir kalabalık var. Yani çok coşkulu ve çok güçlü bir kalabalık var. Ama her şeyden önemlisi Cumhurbaşkanımız Batman’a girer girmez Süleyman ben dört yıldır buraya gelmedim ama burası doğunun Paris'i olmuş dedi"



’TAYYİP ERDOĞAN BATIYLA DOĞUYU BİRLEŞTİRDİ’



Sakarya gaz sahasında gaz çıktı. Gabar’daki petrol ilk önce Esma Çevik kuyusunda çıktı. Şehit kızımızın kuyusundan, 8 bin 900 varil günde taşınıyor. Şimdi çıkan Gabar -1 kuyusundaki petrol, günlük 100 bin varil . Yani 8 bin 900 varilden 100 bin varil oldu. Bu, şu demektir; Bizim enerji petrol sarfiyatımızın bir bölü onunu Gabar kuyusu karşılayacak. Bu Türkiye için çok önemli hayati bir adımın ve hayati bir sürecin başlangıcıdır. Şimdi Tayyip Erdoğan şunu yaptı, Tayyip Erdoğan batıyla doğuyu birleştirdi. Bugün Batı’da ne varsa Doğu’da aynısı var. Hiçbir eksiklik yok. Doğu ve Güneydoğu’yu en çok gezen kardeşlerinizden bir tanesiyim. Orada mukim olanlardan daha fazla gezemem. Ama oradan mukim olmayan, ikamet etmeyenlerden daha fazla gezen kardeşlerinizden bir tanesiyim" dedi.