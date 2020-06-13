Bakan Soylu açıkladı! Siirt'te 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle;

Siirt Eruh Ciraf’ta mesaiye devam... Valimiz, İl Jandarma Komutanımız ve fedakar arkadaşlarımla şimdi görüştüm.. İki terörist daha etkisiz! Bugün şimdilik dört oldu...

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda, 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.