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Haber Giriş: 13.06.2020 - 22:22,Son Güncelleme:

Bakan Soylu açıkladı! Siirt'te 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Bakan Soylu açıkladı! Siirt'te 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Siirt Eruh Ciraf'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün şimdilik 4 oldu" açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle;

Siirt Eruh Ciraf’ta mesaiye devam... Valimiz, İl Jandarma Komutanımız ve fedakar arkadaşlarımla şimdi görüştüm.. İki terörist daha etkisiz! Bugün şimdilik dört oldu...

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda, 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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