Bakan Soylu açıkladı! Siirt'te 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Siirt Eruh Ciraf'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün şimdilik 4 oldu" açıklamasını yaptı.
Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle;
Siirt Eruh Ciraf’ta mesaiye devam... Valimiz, İl Jandarma Komutanımız ve fedakar arkadaşlarımla şimdi görüştüm.. İki terörist daha etkisiz! Bugün şimdilik dört oldu...
BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda, 2 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
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