Bakan Soylu açıkladı: PKK'ya katılım 1984'ün de altında
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütüne 2020 yılındaki katılımın, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984´ün de altında olduğunu belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin topyekûn PKK ile mücadelesinde geldiği noktayı Twitter hesabından paylaşarak "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984´ün de altında kaldı; sayı 52. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur" ifadelerini kullandı.
KARDA DÖVÜŞ EĞİTİMİ
MSB , Twitter hesabından Kars’taki 9. Komando Tugayı’nda görevli askerlerin kar üzerinde yakın dövüş ve göğüs göğüse muharebe eğitimlerini paylaştı.
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