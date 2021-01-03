Bakan Soylu açıkladı: PKK'ya katılım 1984'ün de altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin topyekûn PKK ile mücadelesinde geldiği noktayı Twitter hesabından paylaşarak "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984´ün de altında kaldı; sayı 52. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

KARDA DÖVÜŞ EĞİTİMİ

MSB , Twitter hesabından Kars’taki 9. Komando Tugayı’nda görevli askerlerin kar üzerinde yakın dövüş ve göğüs göğüse muharebe eğitimlerini paylaştı.