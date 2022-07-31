Bakan Soylu açıkladı! 242 kilo kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyon hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kg kokain yakaladı. Emniyet İstihbarat, Narkotik ve elbette Sahil Güvenlik birimlerimize alkış” ifadelerini kullandı.
Allah nazardan korusun.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 31, 2022
Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha❗
Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi.
2️⃣4️⃣2️⃣kg KOKAİN YAKALADI.
Emniyet İstihbarat, Narkotik ve elbette Sahil Güvenlik birimlerimize👏👏👏 pic.twitter.com/AWgMU0rcKJ