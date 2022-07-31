Bakan Soylu açıkladı! 242 kilo kokain ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyon hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kg kokain yakaladı. Emniyet İstihbarat, Narkotik ve elbette Sahil Güvenlik birimlerimize alkış” ifadelerini kullandı.