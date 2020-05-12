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AA
Haber Giriş: 12.05.2020 - 19:52,Son Güncelleme:

Bakan Soylu açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Bakan Soylu açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerden ikisinin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerin üçünün geçen hafta etkisiz hale getirildiğini anımsatarak, "Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi. Doğubeyazıt Hallaç bölgesindeki bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamayla da teröristlerin Ağrı Dağı bölgesinde, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait İHA tarafından tespit edildiği ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı. Bölgede, jandarma ve polis özel harekat birliklerince operasyonların devam ettiği kaydedildi.

 

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