Bakan Soylu açıkladı: 2 araçta kilolarca bomba...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın Olağan Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, “17 Haziran’da Van’da bir araç durduruldu ve arkadaşlarımız C4 patlayıcı ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı. 18 Haziran’da Mardin Nusaybin’de büyükşehire hareket halindeki bir araçta 1.6 kilogram C4 ele geçirildi” dedi.
Bakan Soylu’nun duyurduğu operasyonların detayları ortaya çıktı. Buna göre, 17 Haziran’da Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil durduruldu. C-4 patlayıcı madde bulunduğu değerlendirilen, hoparlör içine yerleştirilmiş, mıknatıslı bomba düzeneği ile kumandası ele geçirildi.
CEP TELEFONU DÜZENEKLİ C4
Mardin’deki operasyonla ilgili alınan bilgiye göre ise PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca Nusaybin ilçesinde bombalı eylem yapılacağına yönelik istihbari bilgiler edinildi. Eylem hazırlığındaki şüphelilerin içinde bulunduğu araç durdurulup, 3 kişi gözaltına alındı. Aramada 1.6 kilogram plastik patlayıcı, 2 fünye, 4 adet 9V pil ile araç altına yerleştirilecek şekilde, üzerine cep telefonu monte edilmiş düzenekten oluşan el yapımı bomba ele geçirildi.
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