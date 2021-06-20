Bakan Soylu açıkladı: 2 araçta kilolarca bomba...

Bakan Soylu’nun duyurduğu operasyonların detayları ortaya çıktı. Buna göre, 17 Haziran’da Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil durduruldu. C-4 patlayıcı madde bulunduğu değerlendirilen, hoparlör içine yerleştirilmiş, mıknatıslı bomba düzeneği ile kumandası ele geçirildi.

CEP TELEFONU DÜZENEKLİ C4

Mardin’deki operasyonla ilgili alınan bilgiye göre ise PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca Nusaybin ilçesinde bombalı eylem yapılacağına yönelik istihbari bilgiler edinildi. Eylem hazırlığındaki şüphelilerin içinde bulunduğu araç durdurulup, 3 kişi gözaltına alındı. Aramada 1.6 kilogram plastik patlayıcı, 2 fünye, 4 adet 9V pil ile araç altına yerleştirilecek şekilde, üzerine cep telefonu monte edilmiş düzenekten oluşan el yapımı bomba ele geçirildi.

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