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Bakan Soylu: 2'si turuncu kategoride 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

#Süleyman Soylu#Terörist#Van

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Çatak Gürpınar'da 2'si turuncu kategoride olmak üzere 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Van Çatak Gürpınar'da 2'si turuncu kategoride olmak üzere 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi" dedi. Bakan Soylu ayrıca "Kahraman jandarmamıza tebrikler" ifadesini kullandı. 

2’Sİ TURUNCU KATEGORİDE ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen J-İHA ve SİHA destekli Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonu'nda, Çatak ilçesi kırsalında bölücü örgüt mensupları ile sağlanan temas sonucu, 3 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1’inin Van Çatak ilçesinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle ’turuncu’ kategoride yer alan, ’Argeş’ kod adlı Osman Yıldırımçakar olduğu, diğerinin de Van Gürpınar ilçesinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle ’turuncu’ kategoride yer alan ’Jiyan Eruh Miran’ kod adlı Şehmiran Karahan olduğu belirtildi.

 

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#Süleyman Soylu#Terörist#Van

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