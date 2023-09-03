Bakan Şimşek'ten KIZILELMA sözleri: Kilogram değeri 100 bin dolar

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Ankara Etimesgut Havalimanı’nda düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in kapanış töreni gerçekleştirildi. Kapanış törenine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı.

“KIZILELMA’NIN KİLOGRAM DEĞERİ YÜZ BİN DOLAR”

TEKNOFEST’in kapanış töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin üreten bir ülke olabileceği vurgusu yaparak, “Türkiye yapabilir, başarabilir. Dünyanın refahı için çalışabilir, başarabilir. Aslında bugün TEKNOFEST'te gördüğümüz bu. Türkiye'de TEKNOFEST’ler sayesinde bir özgüven patlaması var. Yediden yetmişe bütün vatandaşlarımızın bilime ve teknolojiye olan aşkını yansıtıyor artık. TEKNOFEST deyince inovasyon, yüksek teknoloji, savunma sanayi ve müreffeh Türkiye akla geliyor. Arkanızdaki KIZILELMA’nın kilogram değeri yüz bin dolar. Bizim ihracatın ortalama kilogram değeri iki dolar bile değil. İşte muhteşem başarı ortada” ifadelerini kullandı.

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“TAM BAĞIMSIZ VE MÜREFFEH TÜRKİYE'NİN YOLU ÜRETİMDEN GEÇİYOR”

Türkiye’nin üreten bir ülke olma yolunda ilerlediğini kaydeden Şimşek, “Bu bir ekosistem meselesi. Ekosistem meselesinden kastettiğim şey şu. Çocuklarımıza merakı, bilim aşkını aşılayan bir festival var. Burada üniversitelerimiz var. Burada savunma sanayinden tutun bütün diğer alanlardaki şirketlerimiz var. Bir araya geliyoruz ve birlikte öğreniyoruz, dizayn ediyoruz. Bakın buradaki ürünlerin en önemli farkı ne biliyor musunuz? Az önce söylediğim normal ihracatımızın önemli bileşenleri ithalata dayalı. Halbuki burada tasarım milli bir tasarım. Burada üretim milli ve bunun içindeki teknolojilerin hemen hemen tamamı millileştirildi. Bu çok önemli. Tam bağımsız Türkiye ve müreffeh Türkiye'nin yolu tabii ki üretimden geçiyor. İhracattan geçiyor. İşte TEKNOFEST aslında üretimin ihracatın önemli motorlarından biri haline geldi. Özellikle Selçuk Bey'i T3 Vakfı'nı gerçekten tebrik ediyorum. Ülkemiz adına bu ekibe müteşekkiriz” diye konuştu.