Bakan Şimşek, Konya OSB’de sanayicilerle buluştu

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Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkan Yardımcısı Necip Çimen moderatörlüğünde yapılan toplantı, sanayicilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Sanayicilerin sorun ve taleplerinin istişare edildiği toplantıya, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan, Selman Özboyacı, Mustafa Hakan Özer ve Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı M. Zahid Çatlı ve Konyalı sanayiciler katıldı.