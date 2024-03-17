Bakan Şimşek: Enflasyonu kalıcı şekilde aşağı çekmek istiyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Kanal 7'deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Belirsizlik bandı belirledik. Biz bandın içindeyiz. Ocak ayı enflasyonu program doğrultusundaydı. Şubat’ta bir puanın altı fark var. İlave tedbirler ile düzeltebileceğini düşünüyoruz. AK Parti hükümetlerinin en büyük başarısı mali disiplini sağlamaktır. 2002 yılında koalisyon hükümetinden kalan şuydu; bütçenin yüzde 43’ü faize gidiyordu. Şu an yüzde on.

Enflasyonu kalıcı şekilde aşağı çekmek istiyoruz. Enflasyondan en çok etkilenenler sabit gelirlilerdir. Geçen sene deprem nedeni ile bütçede açıkla karşı karşıyaydık. Açığı azaltma yoluna gittik. Vergi artışlarının bir kısmı enflasyonist. 2024’te bu olmayacak. Enflasyonist yeni vergi olmayacak. Kurumlar vergisini artırmayacağız, rekabet gücüne ihtiyaç var. İndirimli oranları gözden geçireceğiz. Para politikası sıkılaştığı için enflasyonun düşmesini bekliyoruz.

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'MALİYE POLİTİKASI ENFLASYONUN DÜŞÜŞÜ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAK'

Depremin etkisi büyük ama bir kerelik bir etki. EYT uygulamasının tam yıl uygulamasına rağmen bu sene de kriteri tutturacağız. Geçen sene açık 6.4 olacak dedik. Yüzde 5.2’de bitirdik. Bu sene de ne gerekiyorsa yapacağız.

Maliye politikası enflasyonun düşüşü için ne gerekiyorsa yapacak. Sıkılaştırma mı, sıkılaştırma. Kamu harcamalarını kısma mı, kısma. Kamu harcamalarını kontrol altına alma mı alma.

Bu sene sadece emekli olanların yerine alım prensibini getirdik. Sağlık hariç. Tasarrufun özü kamunun büyümemesidir. Geçen gün Bingöl’deydim. Program yerine giderken valimiz, ‘Bize de bir Togg gelse.’ dedi. Biz size Togg veririz altınızdaki araç ne ise onu satışa çıkartın dedim. Togg harcamaları aşağıya çekiyor ve diğer araçlara göre ucuz. Yakıt giderleri olarak düşü. Tasarruf kararları konusunda tereddüt yok. Kamuda harcamaları kısacağız ve enflasyonu aşağıya çekeceğiz.

Kamuda harcamaları kısacağız ve enflasyonu aşağıya çekeceğiz. Bizim programın temeli sağlam. Temel nedir, siyasi istikrardır.

Geçen sene bütçe performansımız ortada bu sene daha iyi olacak. Gerekiyorsa Merkez Bankası gereğini yapacak. Kredi politikasında çok net şekilde kaynakların tüketime değil üretken alanlara, yatırıma yönlendireceğiz. Müdahaleci olacağız. İlave tedbirler gerekiyorsa aldık, alacağız.

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ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?

Temmuz’un 3‘ünden itibaren enflasyon düşmeye başlayacak. Çıktı açığı eksiye düşünüyor. Baz etkisi var. Para politikasının etkisi gelişmiş ülkelerde bile 12 sonra etki gösteriyor. Aylık bazda enflasyondaki düşüş trendi başlamış durumda. Bir program var sabır ve kararlılıkla sürdüreceğiz.

DOLAR 40 LİRAYA ÇIKACAK İDDİASI

Çok açık bir şekilde karamsarlık pompalanıyor. Muhalefet oturup projeleriyle, vizyonlarıyla bu yarışı sürdüreceklerine bu türden toplumun geleceğe ilişkin ümitlerini olumsuz etkileyecek yaklaşımlarla seçimi götürmeye çalışanlar var.

Bu program çalışıyor. Kötümserliğe hiçbir şekilde zemin yoktur. Programın başarısını açıklayayım: Birincisi; 'bu program uygulamaya geçtikten sonra büyümede dengelenme olacak' dedik. Geçen sene ikinci çeyreğe gidelim yani program öncesine gittiğimizde iç talip çok hızlı büyüyor. Büyümeye iç talep yüzde 10 katkı verirken net ihracat -6.3 puan etkiliyor. Üçüncü çeyreğe geldiğimizde iç talebin etkisi 8.6'ya düşüyor. Net ihracat ise -2.3'e düşüyor. Son çeyreğe geldiğimizde iç talebin etkisi 4.6'ya düşüyor. Net ihracat ise -0.6'ya düşüyor. Yılık ilk çeyreğindeyiz şuanda, elimizde rakam yok. Çok net bir şekilde net ihracatın etkisi artıya döndü. Artık Türkiye dışarıya satarak kısmen büyüyor. İç talep hala iyi ve düzeyde ama giderek daha ılımlı hale gelecek.

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Geçen Haziran'dan bu yana bizimle ilgili en az 40 tane haberi yalanladık. Biz yalanlamaktan yorulduk masa başı uydurulan haberleri ama belli kesimlerden bu yalanları üretmekten yorulmadılar. Seçim döneminde bunun dozu da arttı. Seçim öncesi belirsizlik yaratmaya çalışıyorlar.

"TÜRKİYE'YE PARA GİRİŞİ ÇOK CİDDİ ŞEKİLDE ARTTI"

Şuanda Ocak ayına kadar olan süreçte 100 dolar borç ödediklerinde program sonrasında 113 dolar bulabiliyorlar. Dolayısıyla; Türkiye'ye para girişi çok ciddi bir şekilde artmış durumda. Özel sektörün bankaların dış kaynağa erişiminde hiçbir sorun yok. Dış kaynağın maliyeti azaldı. Hazinenin dış kaynak bulmada hiçbir sorunu yok. Daha yeni Euro cinsinden bu sene piyasalara çıktı. 2017'den beri en düşük faiz farkıyla Hazine borçlandı. Bakan 'borçlanma ile övünüyor' diyorlar. Ben borçlanma ile niye övüneyim?