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Gündem
AA
Haber Giriş: 24.04.2021 - 21:27 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: Hiçbir karşılığı olmayan bu iftiralar yok hükmündedir

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Bakan Selçuk: Hiçbir karşılığı olmayan bu iftiralar yok hükmündedir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "Hem tarihi hem hukuki zeminde hiçbir karşılığı olmayan bu iftiralar yok hükmündedir." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarih arşivlerinin gerçeğin aynası olduğunu, siyasi hezeyanlara değil, yaşanmışlıklara dayandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz, evlatlarımıza tarihi, bilimin yol göstericiliğinde çarpıtmadan anlatıyoruz. Hem tarihi hem hukuki zeminde hiçbir karşılığı olmayan bu iftiralar yok hükmündedir.

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