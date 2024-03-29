Bakan Özhaseki'den 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü mesajı: Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Özhaseki, 'Sıfır Atık'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sahip çıkıp tüm dünyaya tanıtmasıyla, küresel çevre hareketine dönüştüğünü belirterek, "Sıfır Atık'ın bir dünya markası haline gelmesini sağlayan, bir çevre hareketinden dünya çapında bir markaya dönüşümünde öncü olan Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye ve çevre konusundaki hassasiyetiyle bizlere her daim örnek olan, 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk imzayı atan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çevremizi korumak, 'Sıfır Atık' bilincini oluşturmak ve daha da yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Uluslararası Sıfır Atık Günü hakkında bilgi veren Bakan Özhaseki, "Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu kuruldu ve başkanlığını da Emine Erdoğan Hanımefendi üstlendi. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin katkılarıyla, Türkiye tarafından BM Genel Kurulu'na sunulan 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşmak İçin Sıfır Atık Uygulamalarının Teşvik Edilmesi' kararı, 105 ülkenin eş sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edilerek 30 Mart gününün Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kutlanılması kararlaştırıldı. Böylelikle Sıfır Atık, Türkiye'den dünyaya taşınan milli bir marka haline geldi. Hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hamlesine Sıfır Atık hareketiyle büyük bir katkı sunmaktır. İnşallah çevreci lider Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde daha temiz ve daha güzel bir dünya için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

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'59,9 MİLYON TON ATIK EKONOMİYE GERİ KAZANDIRILDI'

Sıfır Atık hareketinin ülke ekonomisi için de önemli olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, "Sıfır Atık hareketi sayesinde 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı, 127 milyon varil petrolden tasarruf edildi. Sıfır Atık hareketiyle ülke ekonomisine 185 milyar TL geri kazandırdık" dedi.

Sıfır Atık uygulamasıyla israfın önlenmesini ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağladıklarını da belirten Bakan Özhaseki, Sıfır Atık hareketi ile 2017-2023 döneminde 29,3 milyon ton kağıt-karton, 7,8 milyon ton plastik, 2,9 milyon ton cam, 3,7 milyon ton metal ve 16,2 milyon ton organik ve diğer geri kazanılabilir atıklar olmak üzere toplamda yaklaşık 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atığın ekonomiye kazandırıldığını aktardı. 2017'de yüzde 13 olan atıklardan geri kazanım oranını, 2023'te yüzde 35'e yükselttiklerini belirten Bakan Özhaseki, "2035'e kadar bu oranı yüzde 65'e çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah bunu gerçekleştirdiğimizde, birçok ağaç da kesilmekten kurtulacak ve ekonomik olarak büyük getirisi olacak" ifadesini kullandı.

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