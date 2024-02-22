Bakan Özhaseki: Sözümüzde durup hizmete devam ediyoruz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Başakşehir’de Altınşehir Millet Bahçesi’nin açılış törenine katıldı. Açılışa AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu da katıldı. Bakan Özhaseki programda konuşma yaptı. Bakanın konuşması sonrasında kurdele kesimi yapılarak tesisin açılışı gerçekleştirildi.

"SÖZÜMÜZDE DURUP HİZMETE DEVAM EDİYORUZ"

"Biz hazırız, İstanbul’umuz için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullanan ve AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum’a başarı dileklerini ileten Özhaseki, "Ne hizmet varsa yapmaya hazırız. Hizmet etmeyip hizmet ediyormuş gibi gösterilen bir dönem başladı. 1994’te Sayın Cumhurbaşkanımız burada adaydı, ben de Kayseri de adaydım. Sizlerin huzuruna çıkıp hep şunu söyledim, biz hizmet edeceğiz. Kimseyi ayırmayacağız. Dinine, imanına, ırkına, mezhebine bakmayacağız, bizi ilgilendirmez. Hepimiz bir gemideyiz. Mazeret üretmeden hizmet edeceğiz. Aynen böyle yaptık. Sözümüzde durduğumuz içindir ki hala 20-25 yıldır hem genel iktidarda hem de yerelde çok şükür sizin teveccühünüz devam ediyor, biz de sözümüzde durup hizmete devam ediyoruz" dedi.

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