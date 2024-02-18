Bakan Özhaseki, Şehit Özdemir’in depremzede ailesine verdiği sözü tuttu: Evimizi bu hafta teslim edeceğiz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Sözümüzü tutmanın huzuru içindeyiz…

Kahramanmaraşlı şehidimiz, Müslüm evladımızın ailesinin evi hazır, inşaatını bitirdik.

Evimizi bu hafta eşyaları hazır bir şekilde teslim edeceğiz inşallah. Hayırla, sağlıkla otursunlar.

Müslüm evladımızın da mekânı cennet olsun. Rabbim cennetinde Peygamber Efendimize komşu eylesin. Şehitlerimizin emanetlerine gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz.

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Müslüm Özdemir