Bakan Özhaseki: Önceliğimiz afet bölgesindeki çalışmalar

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevi devralmasının ardından ‘Türkiye Yüzyılına’ yakışır çalışmaları hayata geçirmek üzere kolları sıvadı. Öncelikle Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürler ile bir araya gelen Bakan Özhaseki, devam eden çalışmalarla ilgili birimlerden tek tek bilgi aldı. Bakan Mehmet Özhaseki, gerçekleştirdiği toplantılarda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından derlenen sunumları dinleyerek istişareler gerçekleştirdi.