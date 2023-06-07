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Bakan Özhaseki: Önceliğimiz afet bölgesindeki çalışmalar

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#Mehmet Özhaseki#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Afet Bölgesi
Bakan Özhaseki: Önceliğimiz afet bölgesindeki çalışmalar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 13:22

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevi devralmasının ardından kolları sıvadı. İlk olarak Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürler ile bir araya gelerek devam eden projeler hakkında bilgi alan Bakan Özhaseki, “Önceliğimiz elbette afet bölgesindeki çalışmalar. İnşallah bu bölgelerdeki konutları hızlıca vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Ve bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte şehirlerimize değer katacak projeleri hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevi devralmasının ardından ‘Türkiye Yüzyılına’ yakışır çalışmaları hayata geçirmek üzere kolları sıvadı. Öncelikle Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürler ile bir araya gelen Bakan Özhaseki, devam eden çalışmalarla ilgili birimlerden tek tek bilgi aldı. Bakan Mehmet Özhaseki, gerçekleştirdiği toplantılarda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından derlenen sunumları dinleyerek istişareler gerçekleştirdi.

Bakan Özhaseki: Önceliğimiz afet bölgesindeki çalışmalar



“TÜM ŞEHİRLERİMİZE DEĞER KATACAK PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, önceliklerinin afet bölgesindeki çalışmalar olduğunu söyledi. Afet bölgesindeki konutları hızlıca vatandaşlara teslim edeceklerini kaydeden Özhaseki , “Yeni dönemde bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte sadece deprem bölgesindeki illerimize değil, tüm şehirlerimize değer katacak projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

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Bakan Özhaseki: Önceliğimiz afet bölgesindeki çalışmalar



Özhaseki, şehirleri depreme karşı daha dayanıklı hale getirmek için İstanbul öncelikli olacak şekilde Türkiye’de devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına da ağırlık vereceklerini bildirdi.

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#Mehmet Özhaseki#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Afet Bölgesi

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