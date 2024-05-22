Bakan Özhaseki: Kıyıları işgal edeni ihbar et

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KIYILARDAKİ kaçak yapıların önlenmesi için ‘Denizler Halkın’ projesini başlatan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, turizm bölgelerindeki ‘kıyı işgaline’ yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. ‘Alo İhbar Hattı’ kuracaklarını açıklayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplarken konuyla ilgili şunları söyledi:

MAFYAVARİ İŞGALLER VAR

“Şu anda bir çalışma yapıyoruz. Artvin’den Hatay’a doğru bir hilal çizin, bütün kıyıları denetliyoruz. Mafyavari tutumlarla sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Hukuk dışı yapıları, mevzuata aykırı tüm uygulamaları yani bütün kaçak yapıları yıkacağız. Şimdi bir de ALO İhbar Hattı kuracağız orada. Vatandaş diyecek ki, ‘Bizim burada denize ulaşmamızı şunlar engelliyor.’ Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünde, Türk devletinin üstünde bir güç yoktur. Aksini düşünüp kaçak yapılar işletenlere hukuk yoluyla cevap vereceğiz.

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KAÇAK YAPILAR TEMİZLENECEK

Tüm kaçak yapıları temizleyip milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Ben bunu söyledim ya bana bir sürü ihbar geldi. ‘Şurada siteler kuruldu’, ‘Bunlar zengin adamlar, oradan sahile inişimizi engelliyorlar’ diye. Hiç kimse merak etmesin. Devletimiz muktedirdir, üzerine düşeni yapacaktır. Bunun temel prensiplerini, altyapısını bir 15-20 gün oluşturalım. Nasıl hareket edeceğimiz, nasıl burada bir yol haritası izleyeceğimizi belirleyip devam edeceğiz. Yaz boyunca herkes bunlara şahit olacak.

GÖZYAŞLARINA BAKMAYACAĞIZ

Oteller belki en fazla olsa olsa kendi önüne şezlong atıyor. Ama oradan gelene geçene mani olmuyor. Denize girene bir şey demiyor. Sorun orada değil. Ama asıl mesele diğer tarafta. Yani bir koy bulmuşlar. 3-4 kişi çökmüş oraya, büfemsi bir şey koymuş. Ufak tefek bir şey satıyor ama bir şezlonga git otur, bak kaç lira istiyor. Ailesiyle gitmiş insanlar, nasıl bu işgalcilerle muhatap olsunlar ki! Kimsenin hukuk dışı iş yapmasına müsaade etmeyeceğiz, gözyaşlarına bakmayacağız. Oraları bunlardan temizleyeceğiz.”

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HALK PLAJLARI AÇACAĞIZ

- Bakan Özhaseki, halk plajlarının sayılarının arttırılacağını söyledi: “Kültür ve Turizm Bakanımızla konuştuk, halk plajları açacaklar. Bizim tüm Türkiye’deki kıyılara bakan MÜÇEV adında bir kuruluşumuz var. Sahillerde sorumlu olduğu yerleri işletecek. Buralarda bir iki ihtiyaç mahali yapacağız tabii. Denizlerimizin kirlenmesini önleyeceğiz. Temiz tutacağız. Ondan sonra vatandaş kendi ihtiyacını görür zaten. Yediğini, içtiğini alıyor, götürüyor, getiriyor. Ticarete gerek yok oralarda.”

YATLAR KAYIT ALTINA ALINACAK

- Büyük sorunlardan biri olan yatlarla ilgili de çalışma yapıldığını söyleyen Özhaseki, şu bilgileri verdi: “Bir de şimdi yatların hepsini denetim altına alacak olan ‘Mapa Şamandıra Sistemi’ni başlatacağız. Örneğin birisi bir tekne alıyor ve teknesini üç ay koylarımıza çekiyor. Orada yaz tatili yapıyor. Yapsınlar, sorun yok ama denizleri kirletiyorlar, teknelerini bağlayarak ağaçları kırıyorlar. Biz de Mapa Şamandıra projemizle bunların önüne geçeceğiz. Teknelerini kuracağımız mapa şamandıraya bağlayacaklar. Yatların hepsini kayıt altına alacağız. Burada tatil yapıyorsa, onun belirlenen ücretini ödeyecek. Sonra da yanına getirdiğimiz atık gemisine atıklarını verecek. Vermek zorunda kalacak, denize atıklarını boşaltamayacak. Hepsini denetleyeceğiz ve denizlerimizi koruyacağız.”

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BURALARDAN BAŞLASIN

- YUNANİSTAN’da geçen yaz başlayan ‘Havlu Hareketi’ eylemleri, Türkiye’de özellikle Ege kıyılarında özel işletmeler tarafından kapatılan kıyılara da uzanmıştı. Balıkesir’in Ayvalık, İzmir’in Foça ve Çeşme, Muğla’nın Datça ilçelerinde havlularını alıp bir araya gelen vatandaşlar, kıyıların özel işletmeler tarafından işgal edilmesine karşı eylemler ve protesto gösterileri yapmıştı. Geçen ağustos ayında İzmir’in Çeşme ilçesinde 4 ayrı eylem gerçekleşti. STK temsilcileri ve vatandaşlar sahillere inip ‘Kıyılara, plajlara, denize ücretsiz ulaşmak Anayasal hakkımızdır’ dedi. Grup üyeleri, ‘Halkın plajı ücretli olamaz’, ‘Denizler ücretsizdir’, ‘Biz koruduk, biz koruyacağız’ yazılı dövizler taşıdı. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de ‘Kıyılar halkındır’ diyerek kıyıdaki yapılaşma ile plaj işletmelerini protesto eden grup, geçen yıl 15 Ağustos’ta sahile havlu serip oturma eylemi yaptı. Sahillerin özel işletmelere devredilmesine İzmir’in Foça ilçesinde de tepki gösterildi. Geçen yıl 18 Ağustos’ta havlularını omuzlarına atıp Yeni Foça Sahili’nde bir araya gelen grup, ellerinde ‘Kıyılar halkındır’, ‘Sahiller bizim işgaliyeye son’, ‘Cennet sahiller birilerine para basıyor, halk uzaktan bakıyor’, ‘Bu ne ‘beach’im iş’ yazılı dövizler taşıdı.

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