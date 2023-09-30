Bakan Özhaseki: İftiralar, gıybetler, kötülükler... Hepsine hakkımız helal olsun

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri'deki programının 2'nci gününde Gazeteci Oktay Ensari'nin 'Neler çektim neler' konulu fotoğraf sergisinin açılışına katıldı. Gazeteci Oktay Ensari ile olan dostluğunun uzun yıllara dayandığını anlatan Bakan Özhaseki, "Eskiler hep söze, 'Bir varmış, bir yokmuş' diye başlardı. Hayat da böyle ya zaten. Bir geliyorsunuz ananız doğuruyor sizi, ardından seviyorlar, kundaklarda büyütüyorlar. Sonra bir hayat mücadelesi başlıyor. Sonra gidiyorsunuz. Yüce takdir ne zaman isterse. Bu ikisi arasında ne yapmışsanız karşınıza o çıkacak. Yarın bir gün de sizi onunla orada muhakeme edecekler. Allah güzel işler yapmayı, nihayetinde insanların duasını alarak yüz akıyla huzuruna çıkmayı hepimize nasip etsin" dedi.

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'HEPSİNE HAKKIMIZ HELAL OLSUN'

Bir sahabenin hikayesini de sergiye katılanlara anlatan Bakan Mehmet Özhaseki, "İçimizden insani olarak eğer yanlış duygular geçiyorsa gerçekten o duyguları törpülemek lazım. Haset etmeyen adam cennetlik adamdır. İşte hepimiz siyasetle uğraşan insanlarız. Geriye doğru baktığımız zaman kimler ne kötülükler etmediler ki? İftiralar, gıybetler, kötülükler. Hepsine de hakkımız helal olsun. Hepimiz, birbirimize haklarımızı helal edelim. 3 günlük dünya geçip gidiyoruz şuradan, iyi bir iş yapmışsanız o kalıyor. Eğer rahmete vesile olacak bir iş yapmışsanız o kalıyor. Ondan başka hiçbir şey kalmıyor. Bunlar da kıssadan hisse olması için söylediğim sözler. Değerli Oktay kardeşime Allah'tan sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler diliyorum. Evlatlarına, eşine, hayırlı uzun ömürler diliyorum. İnşallah huzur içerisinde yaşar ve içerisinde de şahitlik ettiği Kayseri'nin son 50 senesini bir taraftan da yazmaya başlar. Benim dileğim de bu olsun" ifadelerini kullandı.