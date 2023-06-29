Bakan Özhaseki duyurdu: 2028'e kadar 500 Millet Bahçesi yapılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi” hedefiyle hayata geçirilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda “Cumhuriyet tarihinin en büyük yeşil alan adımı” olarak tanımlanan millet bahçelerinde 2018’den bu yana 17 milyon 45 bin 538 metrekare alanı kapsayan 151 adet millet bahçesi hizmete sunuldu. Şu anda; 27 milyon 513 bin 219 metrekare alanda 138 millet bahçesinde ise çalışmalar devam ediyor.

"500 ADET MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK”

Bakanlık, 2023 yılı sonuna kadar 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi yapılması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının arttırılmasını hedeflerken bu hedef Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 2028’e kadar 100 milyon metrekare büyüklüğe sahip 500 adet millet bahçesi olarak yeniden güncellendi.

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Bakanlık açıklamasında, Cumhuriyet tarihinin genişlik ve sayı olarak en büyük yeşil alan adımı olan millet bahçelerinde şu ana kadar 21 milyon 425 bin 634 metrekare alanda 195 adet millet bahçesinin yapımının tamamlanarak 151’inin açılışının yapıldığı ve 44 adet millet bahçesinin ise açılışa hazır hale getirildiği ifade edildi.

“MİLLET BAHÇELERİ DEPREM ZAMANLARINDA BİR TOPLANMA ALANI VAZİFESİ GÖRECEK”

Millet bahçeleri kentin dört bir yanında oluşturduğu yeşil koridorlarla vatandaşların şehrin karmaşasından uzaklaşarak nefes almalarına imkân sunuyor. Büyükşehirlerde, yaşam alanlarına yakın olma özellikleriyle vatandaşlara hem sosyalleşme hem dinlenme alanları sağlayan millet bahçelerinde 171 bin 593 metre uzunluğunda bisiklet yolu, 378 bin 92 metre uzunluğunda yeşil yürüyüş yolu bulunuyor.

Millet bahçeleri ayrıca, ülkemizin deprem ülkesi olması sebebiyle, olası deprem zamanlarında bir toplanma alanı vazifesi görecek. Bir deprem anında, millet bahçelerinin altyapısı vatandaşa hizmet edecek şekilde hazırlanıyor. Geçici toplanma alanları vatandaşların, barınma, gıda ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir alan olarak faaliyet gösterecek.