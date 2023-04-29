Bakan Özer'den TEKNOFEST'te Demirören lisesi öğrencilerine ziyaret

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yıl 7'nci kez düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023'e geldi. Milli Eğitim Bakanlığı için ayrılan; içerisinde sergi, etkinlik, deneyim alanı ve animasyon stüdyosunun bulunduğu alana gelen Bakan Özer, stantları yerinde inceledi ve projeler hakkında bilgi aldı. Bakan Özer, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından kurulan animasyon stüdyosunu da ziyaret etti. Burada stüdyoyla ilgili bilgi alan Özer, animasyon alanında da öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Alanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Özer, ardından Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hazırlık sınıfı öğrencisi Remzi Efe Arslan'a özel röportaj verdi.

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Bakan Özer, Arslan'ın röportajında "Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel bir projemiz. Alandaki insan kaynağı ihtiyacını gidermek için Demirören Medya Grubu'yla birlikte ortak bir projemiz neticesinde açılmış ve gerçek iş ortamında konumlanmış olan bir meslek lisemiz. Bunun gibi, teknolojinin merkezinde, teknolojiyle iç içe ve teknolojiden korkan değil kullanan, tüketen değil teknolojiyi üreten nesiller yetiştirdiğimiz zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, TEKNOFEST kuşağını çok daha güçlendirip, tüm eğitim kurumlarına yaygınlaştırdığımız zaman geleceğe çok daha fazla umutla bakacağız" ifadelerine yer verdi.

"TEKNOFEST ÇATI ORGANİZASYONA DÖNÜŞTÜ"



Bakan Özer, TEKNOFEST'le ilgili gazetecilere de, "TEKNOFEST artık bir çatı organizasyona dönüştü. Bilim teknik alanında tüm gençlerimizin, öğrencilerimizin ürünlerini hazırlayıp sunma, festival havasında bir araya gelme, şenlik havasında bilimsel etkinlikler yapma, oradaki gelişmeleri takip etme aynı zamanda savunma sanayiyle ilgili de gelişmeleri de takip etme alanına dönüştü" dedi.

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"ÖĞRENCİLERİMİZ ARTIK BU KÜLTÜRLE YETİŞMEYE BAŞLAYACAK"



Bakan Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak da zaten 1 yıldan beri her TEKNOFEST'ten önce tüm okullarımız, sadece meslek liselerimiz değil, fen liselerimiz, Anadolu liselerimiz, bilim sanat merkezlerimiz, özel eğitim okullarımız, tüm öğrencilerimiz bu üretim, inovatif yaklaşımlarla, fikri mülkiyetle ilgili çalışmalarla, ürünlerini TEKNOFEST'in ana konseptinde üretip burada arkadaşlarıyla paylaşıyorlar. Özellikle robotikle ilgili çalışmalar, arama kurtarmayla ilgili çalışmalar, dijital içerik üretmeyle ilgili çalışmaların ön plana çıktığını görüyoruz. Gerçekten bu devam ettikçe tüm Türkiye'de tüm eğitim sisteminde öğrencilerimiz artık bu kültürle yetişmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

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ZİYARETÇİLERİ RENKLİ ANİMASYON DÜNYASININ İÇİNE SOKUYORUZ



Festivalde animasyon stüdyosuyla yer alan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Müdürü Atila Ertoğan, "İlk TEKNOFEST deneyimimiz. Bir animasyon stüdyosu yaptık. Öğrencilerimizi, ziyaretçilerimizi renkli animasyon dünyasının içine sokuyoruz. Biz medya ve teknoloji lisesi olarak animasyon derslerimiz bunun yanında, bilişimle, teknolojiyle ilgili siber güvenlikle ilgili birçok dersimiz olacak. O yüzden öğrenciler de bu uygulamayla bu derslere giriş yapmış oldular" dedi.

Hazırlık sınıfı öğrencisi Remzi Efe Arslan, animasyon stüdyosuyla ilgili, "2 hafta sonucunda ortaya çıkarmış olduğumuz bir projemiz var. Katılımcıların arkasına TEKNOFEST'te sergilenen uçakları koyuyoruz. TEKNOFEST'in maskotu Ahican robotumuz da var. Robotumuzla katılımcıyı konuşturuyoruz, yarışmamız oluyor. Hatıra fotoğrafı çektirip etkinliği sonlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.Öğrenci Melis Yaman ise, "Burada ilkokul ve ortaokul öğrencilerine TEKNOFEST ile ilgili soru yöneltiyoruz. Ardından hatıra fotoğrafı çekiyoruz. İlgi çok güzel, yarışma hala devam ediyor biz şu an ilgiden çok mutlu olduk" diye konuştu.