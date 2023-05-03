Bakan Özer: Uluslararası kuruluşlar ve dünya ülkeleri Türkiye’deki seçimi takip ediyor

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Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti 28’inci Dönem Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, ‘Ordu Muhtarları Köy Yaşam Merkezleri Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Bakan Özer’in yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekilleri Metin Gündoğdu ile Ergün Taşçı ve mahalle muhtarları katıldı. Burada muhtarlara hitap eden Bakan Özer, muhtarların sorunlarını kendisine emanet olarak aldığını ve sorunları takip ederek neticelendireceklerini söyledi.



‘KÖYLERİMİZDEKİ ATIL OKULLARI HIZLI ŞEKİLDE YENİDEN AÇMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK’



Okul öncesi eğitim, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, öğretmenlerin desteklenmesi, her okula yatırım yapılması, bütçe gönderilmesinin ötesinde bakanlık olarak önemsedikleri en önemli projelerden bir tanesinin köy okullarının tekrar açılması ve köy yaşam merkezleri olarak hizmet vermeye başlaması olduğunu belirten Özer, “Covid-19 salgınından sonra özellikle insanlar yavaş yavaş metropollerden şehirlere, şehirlerden ilçelere, ilçelerden köylere doğru yavaş yavaş tersine göçe talip olmaya başladılar. İkinci kritik bir olay var tüm dünyada. Özellikle Covid-19 salgınında gıda tedarik zincirlerinde çok ciddi travmalar yaşandı. Tarım, hayvancılık ve gıda, enerji kadar kritik bir konuma yükseldi. Yani önümüzdeki yıllarda dünyada yaşanacak olan krizler arasında gıda da en önemli maddeler arasında yer almaya başladı. Biz bu hem geriye göç hem gıdayla ilgili tarım, hayvancılık ile ilgili bu potansiyeli değerlendirmek için köylerimizdeki atıl duran okullarımızı hızlı bir şekilde yeniden açmak için yola çıktık. Bunu karar verdiğimiz tarih 2022’nin başları ve dedik ki; sadece köydeki ilkokulu ve ortaokulu, anaokulunu açmayalım. Farklı bir konsept yapalım. Ne yapalım; aynı zamanda o okulların içerisinde halk eğitim merkezleri kuralım, sadece çocuklarımız değil, aynı zamanda yetişkinlerimize de istedikleri kursu ayağına getirelim. Yani köydeki vatandaşımız halk eğitim kurslarından yararlanmak için şehre gelmek zorunda kalmasın. Erişimi artıralım. Onun için de ismine köy yaşam merkezleri dedik” diye konuştu.

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