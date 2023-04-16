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Bakan Özer: Öğrencilere 190 milyondan fazla yardımcı kaynak ulaştı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Özer#Yardımcı Kaynak#Milli Eğitim Bakanı
Bakan Özer: Öğrencilere 190 milyondan fazla yardımcı kaynak ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 15:26

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından bu yana tüm öğrencilerimize ulaştırılan yardımcı kaynak sayısı 190 milyona ulaştı" dedi.

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Bakan Mahmut Özer, sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz sağlanan yardımcı kaynaklar ile ilgili açıklama yaptı. Özer, yardımcı kaynakların tüm öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda büyük bir özenle hazırlandığını belirterek, "Öğrencilerimizin en iyi şekilde sınava hazırlanmalarını sağlamaya da çok büyük önem veriyoruz. 81 ilde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan gençlerimize yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarımız devam ediyor. Deprem bölgesinde de okullarda yüz yüze eğitim-öğretim başlamadan LGS ve YKS sınavına girecek olan öğrencilerimize çadırlarda, konteynerlerde, prefabrik okullarda, gerekirse sağlam binalarda her türlü desteği verdik; 3 bin 205 noktada halen destek sağlamaya devam ediyoruz. Yardımcı kaynakların dağıtımında da afet bölgesindeki çocuklarımıza öncelik verdik" dedi.

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Bakan Özer: Öğrencilere 190 milyondan fazla yardımcı kaynak ulaştı



2022-2023 eğitim- öğretim yılının 1'inci döneminde tüm kademelerdeki öğrencilere 160 milyon yardımcı kaynak gönderildiğini aktaran Özer, şunları kaydetti: "Evlatlarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak hem derslerine yardımcı olmak hem de YKS ve LGS'ye hazırlık süreçlerine destek olmak üzere ortaokul 8 ve lise kademesindeki tüm öğrencilerimize ikinci dönemin başlangıcından bu yana yaklaşık 30 milyon yardımcı kaynak daha ücretsiz olarak iletildi. Böylelikle 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından bu yana tüm öğrencilerimize ulaştırılan yardımcı kaynak sayısı 190 milyona ulaştı" dedi.

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#Bakan Özer#Yardımcı Kaynak#Milli Eğitim Bakanı

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