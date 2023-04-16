Bakan Özer: Öğrencilere 190 milyondan fazla yardımcı kaynak ulaştı

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Bakan Mahmut Özer, sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz sağlanan yardımcı kaynaklar ile ilgili açıklama yaptı. Özer, yardımcı kaynakların tüm öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda büyük bir özenle hazırlandığını belirterek, "Öğrencilerimizin en iyi şekilde sınava hazırlanmalarını sağlamaya da çok büyük önem veriyoruz. 81 ilde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan gençlerimize yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarımız devam ediyor. Deprem bölgesinde de okullarda yüz yüze eğitim-öğretim başlamadan LGS ve YKS sınavına girecek olan öğrencilerimize çadırlarda, konteynerlerde, prefabrik okullarda, gerekirse sağlam binalarda her türlü desteği verdik; 3 bin 205 noktada halen destek sağlamaya devam ediyoruz. Yardımcı kaynakların dağıtımında da afet bölgesindeki çocuklarımıza öncelik verdik" dedi.

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