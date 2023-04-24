Bakan Muş: Yerli ve milli tarama sistemlerinin üretimi başladı

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'da Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ortak girişimiyle başlatılan Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) projesi tanıtım toplantısına katıldı. Programda Muş'un yanı sıra, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, projeyi geliştiren mühendisler ve davetliler de yer aldı.

'MİLTAR, DÖNÜM NOKTASI NİTELİĞİNDE'

Muş, fiziki müdahalesiz kontrol teknolojilerinin; kaçakçılıkla mücadele, sınır güvenliği ve gümrük alanlarında yaygın olarak kullanılan sistemler olduğunu belirterek, "Eskiden eşya ve araçların günler süren fiziki kontrolleri, X-ray tarama sistemleri ile yerini çok hızlı ve çok etkin gümrük kontrollerine bırakmıştır. Bu nedenle X-ray sistemleri, sınır güvenliği ve gümrük alanlarında ülkelerin vazgeçilmez teknik donanımları arasında yerini almıştır. Bakanlığımız, fiziki müdahalesiz kontrol teknolojileri alanında dünyadaki son teknoloji ve gelişmeleri daima yakından takip etmiş, ülkemize bu alandaki en gelişmiş araç-gereç ve teknik donanımları kazandırmayı vazife bilmiştir. Bu çerçevede son 20 yılda 70 adetten fazla tarama sistemi yurt dışından temin edilmiştir. Ülkemizin tüm kara gümrük kapılarına, doğu ve batıdaki gümrüklü eşya taşıyan trenlerin geçiş noktalarına ve belirli kapasite üzerindeki tüm limanlarımıza X-ray sistemleri konuşlandırılarak gümrük kontrol kapasitemiz en ileri seviyeye taşınmıştır" dedi. Söz konusu tarama sistemlerinin, cihaz başına yaklaşık 2 milyon dolar ödeme yapılarak ithal edildiğini ve Türkiye ekonomisine yüksek bir maliyet oluşturduğunu ifade eden Muş, "Yasa dışı ticaretin engellenmesinde kullanımı elzem olan bu sistemlerin yurt dışından temininin, dış ticaret dengesini de olumsuz yönde etkilediği aşikardır. İşte MİLTAR projesi, söz konusu X-ray tarama sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla ülkemizde üretilmesinin teminatı olup, bu alanda dışa bağımlılığın azaltılması noktasında bir dönüm noktası niteliğindedir" diye konuştu.

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'YURT DIŞI MUADİLLERİNE NAZARAN OLDUKÇA İLERİDEDİR'

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İlk olarak 2018 yılında başlatılan Ar-Ge projesi neticesinde prototipi üretilen yarı sabit X-ray tarama sistemini, İzmir Alsancak Limanı'nda 2022 yılında kullanmaya başladıklarını hatırlatan Muş, "Üretilen ilk sistemin oldukça başarılı olması ve yabancı muadillerine karşı daha üstün teknik özellikler taşıması neticesinde, bu sistemlerin seri üretimine geçilmesini ve ayrıca mobil ve backscatter türündeki X-ray sistemlerinin üretilmesini de kararlaştırmıştık. Bugün burada, ilk yerli ve milli X-ray tarama sistemlerinin yarı sabit modellerinin seri üretime geçtiğini, mobil ve backscatter tarama sistemlerinin de ülkemizde üretiminin başladığını memnuniyetle paylaşmak istiyorum. Gururla söylemek isterim ki; üretilen sistemler, alınan görüntü kalitesi ve performans testleri bakımından yurt dışı muadillerine nazaran oldukça ileridedir" dedi.

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'DÜNYADA KULLANIMININ YAYGINLAŞMASI SAĞLANACAK'

Yerli ve milli teknolojiler sayesinde kaçakçılıkla mücadele alanında ihtiyaç duyulan teknolojik sistemlerin daha uygun maliyetlerle üretileceğini ifade eden Muş, "MİLTAR projesiyle seri üretimine başladığımız yerli ve milli tarama sistemlerini öncelikle gümrüklü sahalarda kullanım ömrü dolan sistemlerin yerine hizmete alacağız. Sonrasında yerli sistemlerimiz, ihtiyaç duyan kurumlarımızın kullanımına sunulacaktır. Bununla birlikte söz konusu sistemler artık ithalata konu olmaktan çıkacak, güçlü bir ihracat potansiyeli haline gelerek dünya çapında kullanımının yaygınlaşması sağlanacaktır. Ürettiğimiz sistemler ile yasal ticaretin akışı hızlanacak, daha da güçlenecek olan kaçakçılıkla mücadele kapasitemizle yasa dışı faaliyetlere geçit verilmeyecektir. Ülkemizin ekonomik kayba uğramasının önüne geçilmesinin yanı sıra, yasa dışı eşya geçişlerinin engellenmesiyle birlikte kamu sağlığı ve ülke güvenliğini tehdit eden unsurlar bertaraf edilecektir" diye konuştu. Konuşmaların ardından Muş ve Demir, MİLTAR sisteminin ilk X-ray görüntüsü alması için butona bastı. Muş, daha sonra tören alanındaki MİLTAR sistemlerini inceledi.