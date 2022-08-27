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Bakan Muş duyurdu: Bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar

Güncelleme Tarihi:

#Captagon#Mehmet Muş#Uyuşturucu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 21:02

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri bugün tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. İstanbul Ambarlı Limanına gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kg ağırlığında, 12.3 milyon adet captagon hap ele geçirildi.

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Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunun Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Muş, " İstanbul Ambarlı Limanına gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kg ağırlığında, 12.3 milyon adet captagon hap ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığının organizatörü olduğundan şüphelenilen yabancı uyruklu şahıs yurtdışına kaçmak isterken Havalimanında yakalandı. Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek captagon yakalamasında görev alan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ediyorum" dedi.

Bakan Muş duyurdu: Bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar

Bakan Muş duyurdu: Bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar


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#Captagon#Mehmet Muş#Uyuşturucu

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