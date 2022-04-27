Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Muş: Denizli'de 14 sektör, tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi

#Mehmet Muş#Ticaret Bakanı#Denizli
Bakan Muş: Denizlide 14 sektör, tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bir dizi ziyaret için geldiği Denizli'de iş insanlarıyla düzenlenen toplantıda buluştu. Bakan Muş, Denizli'nin son 20 yılda ihracatını 11 kat artırdığını belirterek, "Denizli'de 14 sektör, tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Denizli 64 ülkeye ihracat yapıyor" dedi.

Haberin Devamı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Denizli programına Vali Ali Fuat Atik'i ziyaret ederek başladı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Muş, daha sonra Vali Ali Fuat Atik ile makamında görüştü. Bakan Muş, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamında ziyaret ederek, kent hakkında bilgiler aldı. Delikliçınar Meydanındaki cam horoz heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Muş, daha sonra AK Parti Denizli İl Başkanlığına geçti. Muş, İl Başkanı Yücel Güngör ile görüşüp, partililerle bir araya geldi. Muş'un ziyaretlerine AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök de eşlik etti.

Bakan Muş, daha sonra Denizli Sanayi Odası'nın Merkezefendi ilçesinde bir otelde düzenlendiği İş İnsanlarıyla İstişare toplantısına katıldı. Toplantıya Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Haberin Devamı

Bakan Muş: Denizlide 14 sektör, tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi

"DENİZLİ İHRACATINI 11 KAT ARTIRDI"

Toplantıda konuşan Bakan Muş, Denizli'nin son 20 yılda ihracatını 11 kat artırdığını, kentin net bir ihracatçı şehir olduğunu söyledi. Denizli'nin 2021 yılı ihracatının 4 milyar 219 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Bakan Muş, "Denizli'de 14 sektör, tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Denizli 64 ülkeye ihracat yapıyor. İl genelinde 15 Ar- Ge, 12 tasarım merkezi var. Dolayısıyla Denizli'nin de geçtiğimiz dönemin üzerine çıkacağına düşünüyorum. Yani 2021 yılının üzerine 4'lü olmasın da 5'li rakama ulaşır diye ümit ediyorum. Artık 4'ler geride kaldı 5'e ulaşalım. Ekonomi de ihracattan kaynaklı ve işteki talepten kaynaklı aslında sanayi tarafı hareketli. Türkiye'de imalat sanayi hareketli. Dolayısıyla bunun ekonomik büyümedeki yansımalarını önümüzdeki süreç içinde göreceğiz" dedi.

Haberin Devamı

Bakan Muş, toplantının ardından Pençe- Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in ailesini evinde ziyaret edip, başsağlığı diledi. Bakan Muş, programının son bölümünde Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığının düzenlediği iftara katıldıktan sonra Denizli'den ayrıldı.

Bakan Muş: Denizlide 14 sektör, tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Muş#Ticaret Bakanı#Denizli

BAKMADAN GEÇME!

Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar
Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Ronaldonun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... 2 yaşıma kadar durmadan ağladım

Ronaldo'nun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... '2 yaşıma kadar durmadan ağladım'

#Cristiano Ronaldo

BAKMADAN GEÇME!

Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar
Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Ronaldonun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... 2 yaşıma kadar durmadan ağladım

Ronaldo'nun acı kaybı olayın farklı boyutunu ortaya koydu... '2 yaşıma kadar durmadan ağladım'

#Cristiano Ronaldo