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Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik 'can suyu' talimatı

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#Flamingo#Tuz Gölü#Murat Kurum
Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik can suyu talimatı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 11:14

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü’ndeki flamingo yavrularını su ile buluşturma projesiyle ilgili "Kuraklığın etkisindeki Tuz Gölü’nde bulunan flamingolara tankerlerle su taşıyoruz. Bu hassasiyetimizin devamı olarak kalıcı bir çözüm için yeni bir adım daha attık. Gölyazı Mahallesi’nden, 4 kilometrelik bir boru hattı döşeyerek kuşların kreş alanına kesintisiz su aktarımına başladık. Yaptığımız çalışmalarla tek bir yavruyu bile kaybetmemek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Bölgesi Tuz Gölü’ndeki iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle yaşanan flamingo ölümlerinin önüne geçmek için bir dizi önlem aldı.

İLK OLARAK TANKER FORMÜLÜ

Bakanlık, öncelikle flamingo yavrularının uçma ergenliğine erişinceye kadar, kuluçka bölgesinin susuz kalmaması için bölgeye tankerlerle su takviyesi yaptı. Ardından kalıcı çözüme yönelik olarak borularla su aktarımı çalışmasına hız verdi.

Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik can suyu talimatı

4 KİLOMETRELİK CAN SUYU BORULARI

Bilim insanlarından da görüş alan Bakanlık, bölgeye yakın Gölyazı Mahallesi’ndeki su kaynağından 4 kilometrelik borular döşeyerek flamingolara can suyu aktarımına başladı.

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AĞUSTOS SONUNDA GÖÇ EDİYORLAR

Tuz Gölü’ne martta gelen flamingolar haziran ayının ortasına kadar kuluçka dönemini geçiriyorlar. Sonrasında da uçma ergenliğine erişinceye kadar yavrularını burada besliyorlar. Ağustos ayının sonunda da göç ediyorlar.

Bakan Murat Kurum’dan flamingolar için 4 kilometrelik can suyu talimatı

"TUZ GÖLÜ FLAMİNGO CENNETİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Flamingoların neslini yaşatmak için her türlü önlemi aldıklarını vurgulayan Bakan Kurum, “Kuraklığın etkisindeki Tuz Gölü’nde bulunan flamingolara tankerlerle su taşıyoruz. Bu hassasiyetimizin devamı olarak kalıcı bir çözüm için yeni bir adım daha attık. Gölyazı Mahallesi’nden, 4 kilometrelik bir boru hattı döşeyerek kuşların kreş alanına kesintisiz su aktarımına başladık. Yaptığımız çalışmalarla tüm yolları deniyor, tek bir yavruyu bile kaybetmemek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah bu çözümle Tuz Gölü flamingo cenneti olmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Tuz Gölü’ndeki flamingo yavrularına can suyu için tankerlerle su taşıyan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve boruların Gölyazı Mahallesi’nden Tuz Gölü’ne ulaşması için destek veren Cihanbeyli Belediye Başkanlığına da çabaları için ayrı ayrı teşekkür etti.

 

 

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