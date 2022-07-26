Türkiye’nin en önemli kuş türlerinden “Flamingolar” koruma altında

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki Flamingo Kuş Yaşam Alanı’na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Uçan, yaptığı açıklamada Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sulak alanının, Türkiye’nin en önemli kuş türlerinden biri olan, halk arasında Akıllı Turna olarak da bilinen Flamingoların dünyadaki en büyük doğal üreme alanı olduğunu belirtti.

"FLAMİNGO VARLIĞININ DEVAMLILIĞI İÇİN BÜYÜK ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Her yıl düzenli olarak Tuz Gölü’ndeki üreme kolonilerinin korunmasına yönelik Bakan Kurum liderliğinde Bakanlığın büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ettiğinin altını çizen Uçan, üreme, besleme ve barınma için her yıl Tuz Gölü’ne gelen flamingoların, beslenmek için göl çevresinde bulunan Kulu, Bolluk, Tersakan gibi gölleri de kullandığını belirtti.

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Uçan, kuluçkadan çıkan flamingo yavrularının ise gelişme döneminde Konya kanalı diye tabir edilen kanaldan gelen su ve besin maddeleri ile gelişimini tamamladığı bilgisini paylaştı.

Geçmişte Konya kanalından Tuz Gölü’ne gelen temiz suyun tarımsal kullanım amaçlı kesilmesi neticesinde flamingo ölümlerinin gerçekleştiğini ifade eden Uçan, Bakanlıkça alınan önlemler sayesinde bu yıl yavru sayısında önemli ölçüde artış gözlemlendiğini vurguladı.

“BAKANLIĞIMIZCA HER TÜRLÜ ÖNLEM TİTİZLİKLE ALINMAKTADIR”

Hacı Abdullah Uçan, açıklamasında mevsim normalleri gereği Filamingo yavrularının yuvalandığı gölün kenarındaki su birikintilerinin azaldığını, dolayısıyla yavruların susuz kaldığına dikkat çekerken, Bakanlık tarafından suyun artırılması ve su kaynaklarının ulaştırılmasıyla ilgili her türlü önlemin titizlikle alındığını dile getirdi.

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Uçan açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

“Konya kanalından gelen suyun önünün sıcak mevsimlerde tarımsal amaçlı sulamalar için izinsiz bir şekilde kesilmemesi için Bakanlığımızca ilgili Bakanlıklar, Kurumlar ve Belediyelere gerekli uyarılar yapılmıştır. Ayrıca ekiplerimiz bölgede gerekli denetimleri aralıksız gerçekleştirmektedir. Bu yıl olumsuzluk yaşanmaması için Bakanlığımız tüm hizmet birimleriyle gerekli tedbirleri almıştır.” dedi.

Ayrıca Hacı Abdullah Uçan; bölge halkı, ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının konuyla ilgili daha duyarlı olmasını ve bölgenin ekosisteminin devamlılığı için üzerine düşen görevleri yapması temennisinde bulunarak konuşmasını noktaladı.