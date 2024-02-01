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Bakan Mehmet Özhaseki, Şehit Müslüm Özdemir’in ailesine verdiği sözü tuttu

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#Müslüm Özdemir#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı#Mehmet Özhaseki
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 16:49

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen Kahramanmaraşlı Piyade Er Müslüm Özdemir’in depremde evi yıkılan ailesine verdiği sözü tuttu. Bakan Mehmet Özhaseki, Şehit Müslüm Özdemir’in ailesinin evinin, şubat ayı içerisinde teslim edileceğini duyurdu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; 12 Ocak’ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerden Sözleşmeli Piyade Er Müslüm Özdemir’in Kahramanmaraş’ta yaşayan depremzede ailesi için hemen devreye girmişti.

Bakan Mehmet Özhaseki; yaptığı açıklamada şehidin ailesine; ya rezerv alandaki hazır konutlardan verebileceklerinin ya da şehidin ailesinin yaşadığı köyde 1 ay içinde yapıp bitirecekleri evi teslim edeceklerinin sözünü vermişti.

“MÜSLÜM EVLADIMIZIN AİLESİNE VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTUYORUZ”

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen il ve ilçelerde afet konutları ve köy evlerinin yapımı hızla devam ederken Bakan Özhaseki, Şehit Müslüm Özdemir’in ailesine verdiği sözü de tuttu. Bakan Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Özdemir ailesinin evinin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

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Bakan Mehmet Özhaseki, Şehit Müslüm Özdemir’in ailesine verdiği sözü tuttu

Şehidin ailesi için yapılan evin son durumunu gösteren bir video da paylaşan Bakan Özhaseki; “Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm evladımızın ailesine verdiğimiz sözü tutuyoruz. Şehidimizin ailesi bizden, evlerini yaşadıkları köyde yapmamızı istedi. Biz de onların istekleri doğrultusunda, yaşadıkları köyde evlerini yapmaya başladık. Evimizi Şubat ayında teslim edeceğiz. Hayırlı olsun.” dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, Şehit Müslüm Özdemir’in ailesine verdiği sözü tuttu

Şehit  Sözleşmeli Piyade Er Müslüm Özdemir

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#Müslüm Özdemir#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı#Mehmet Özhaseki

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