Bakan Mehmet Özhaseki, Şehit Müslüm Özdemir’in ailesine verdiği sözü tuttu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; 12 Ocak’ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerden Sözleşmeli Piyade Er Müslüm Özdemir’in Kahramanmaraş’ta yaşayan depremzede ailesi için hemen devreye girmişti.

Bakan Mehmet Özhaseki; yaptığı açıklamada şehidin ailesine; ya rezerv alandaki hazır konutlardan verebileceklerinin ya da şehidin ailesinin yaşadığı köyde 1 ay içinde yapıp bitirecekleri evi teslim edeceklerinin sözünü vermişti.

“MÜSLÜM EVLADIMIZIN AİLESİNE VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTUYORUZ”

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen il ve ilçelerde afet konutları ve köy evlerinin yapımı hızla devam ederken Bakan Özhaseki, Şehit Müslüm Özdemir’in ailesine verdiği sözü de tuttu. Bakan Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Özdemir ailesinin evinin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

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Şehidin ailesi için yapılan evin son durumunu gösteren bir video da paylaşan Bakan Özhaseki; “Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm evladımızın ailesine verdiğimiz sözü tutuyoruz. Şehidimizin ailesi bizden, evlerini yaşadıkları köyde yapmamızı istedi. Biz de onların istekleri doğrultusunda, yaşadıkları köyde evlerini yapmaya başladık. Evimizi Şubat ayında teslim edeceğiz. Hayırlı olsun.” dedi.

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Müslüm Özdemir