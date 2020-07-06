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AA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 21:24,Son Güncelleme:

Bakan Mehmet Nuri Ersoy duyurdu: Galata Kulesi'nin bakımına kuşlar için ara veriliyor

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Bakan Mehmet Nuri Ersoy duyurdu: Galata Kulesi'nin bakımına kuşlar için ara veriliyor
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu devam eden Galata Kulesi'nin dış bakımına, kuşların göçme vaktine kadar bir süre ara verildiğini bildirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, restorasyonu devam eden Galata Kulesi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Ersoy, şunları kaydetti:

"Galata Kulesi'nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz. Ayrıca müzede Galata'nın kuşları için özel bir bölüm de olacak. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum."

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