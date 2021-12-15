Bakan Kurum’dan tüm sektörlere 'Yeşil Kalkınma' projeleri çağrısı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; sektör temsilcileri, belediye başkanları, mimar ve mühendislerin katılımıyla; Kuruçeşme'deki bir otelde GYODER ve ALKAŞ tarafından düzenlenen MIPIM 2022 tanıtım toplantısına katıldı.

"DÖVİZ KURU ÜZERİNDEN TÜRKİYE'Yİ SIKIŞTIRMA ARZUSUNDA OLANLARA BUNDAN SONRA DA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Türkiye’nin ihracatta tarihî rekorlar kırdığını ve ihracatın 221 milyar dolar seviyesine geldiğini belirten Bakan Murat Kurum, “Bugün geldiğimiz noktada ihracatımızın, ithalatımızı karşılama oranı da yüzde 90'lara yaklaştı. Pandemi öncesi 1,7 milyon olan sektörel istihdam sayısı bugün 2 milyona yaklaştı. Pandemi sürecini tüm olumsuzluklara rağmen istihdamı artıran bir anlayışla yürüttük. Yine kasım ayında konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 artarak 178 bin 814'e ulaştığını görüyoruz. Bu başarı, sizlerin başarısı, dostlarımızın eseri, sizlerin eseri, sektörümüzün eseri. Bu eseri gölgede bırakmak isteyenlere, bugün baktığınızda döviz kuru üzerinden manipülasyonlar yaparak Türkiye'yi sıkıştırma arzusunda olanlara, yatırımı engellemek isteyen lobilere bundan önce de olduğu gibi bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Durmayacağız, çalışmaya, üretmeye ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

“TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDE TÜM FIRSATLARIYLA YEŞİL KALKINMA DEVRİMİ DURUYOR”

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İklim değişikliği, salgın, sürdürülebilir ekonomi, teknoloji ve inovasyon üzerinden sektördeki yeniliklerin ele alındığı etkinlikte konuşan Bakan Murat Kurum, Türkiye’nin “2053 net sıfır emisyon” hedefi ile “yeşil kalkınma” hedefinin bulunduğunu belirterek, “Yeşil kalkınma devrimiyle, artık çevrecilik, şehircilik, tarım, ticaret, sanayi ve hatta sanata kadar tüm kavramlar kabuk değiştirecek, dönüşecek.” dedi.

Bugün, süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yürüttüğü, 17 bakanlık ve tüm kamu kurumları; sanayiciler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin de katkı sağlayacağı, orta ve uzun vadeli kalkınma plan ve programlarını, yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği şekliyle hazırlamaya gayret ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, “Hedefimiz çok büyük! Bakın Türkiye; siyasi istikrarsızlıklar, işgal girişimleri nedeniyle Sanayi Devrimi’ni kaçırmış; darbeler, cuntalar, koalisyon hükümetlerinin getirdiği güvensizlikler ve bunların getirdiği özgüvensizlikle beraber Teknoloji Devrimine yeterli uyumu sağlayamamıştır. Fakat bugün, istikrar ve güven ortamını sağlamış, tüm ağırlıklarından, bagajlarından kurtulmuş, her alanda yüksek devlet iradesi ortaya koyan bir Türkiye var. Ve şimdi bu Türkiye’nin önünde, tüm fırsatlarıyla beraber Yeşil Kalkınma Devrimi durmaktadır.” diye konuştu.

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“TÜRKİYE, YEŞİL KALKINMAYA LİDERLİK EDEN ÜLKE OLACAK”

Türkiye’nin yeşil kalkınmaya maruz kalan değil, bu dönemi yöneten, yönlendiren, liderlik eden ülke olacağının altını çizen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yeşil kalkınma devriminin sadece Türkiye’yi değil, tüm bölgeyi hareketlendireceğini kaydetti.

BAKAN KURUM’DAN TÜM SEKTÖRLERE ÇAĞRI

Salgın sürecinde artık insanların yatay alanlarda, bahçe ve yeşille iç içe yaşamayı tercih ettiğine dikkat çeken Murat Kurum, tüm sektörlere, 3 milyar 157 milyon dolarlık finansman kapsamında “Yeşil Kalkınma” hedefi doğrultusunda proje geliştirmeleri çağrısında bulundu.

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Kurum konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Paris İklim Anlaşması çerçevesinde yapmış olduğumuz mutabakat ile birlikte 3 milyar 157 milyon dolarlık bir finansman anlaşması yaptık ve bu finansmana baktığınızda aslında ülkemizin iklim değişikliği ile mücadelesi kapsamında gerek enerji gerek tarım gerek ulaşım gerek inşaat gerek çevre ve şehircilik gerek akıllı şehir teknolojileri olsun bu anlamda kullanacağımız projelere uzun vadeli uygun şartlardaki finansman desteklerini veriyor olacağız. Buradan sektörümüzde çağrımız bu tarz projeleri bir an önce geliştirmenizdir. Bizim 3 milyar 157 milyon dolarlık finansmana ilaveten onu kaldıraç etkisi yapacağımız daha ilave finansmanlarla bu süreci fırsata çevireceğimiz bir anlayışla yürütmek istiyoruz. Bu nedenle iklim değişikliği mücadelesini sadece bir çevre meselesi olarak değil, aynı zamanda bir kalkınma meselesi, bir güvenlik meselesi olarak görüyoruz. İnşallah yeni dönemde iklim ve çevre dostu yatırımları destekleyen uluslararası fonlara bu anlamda çok daha kolay erişeceğiz.”

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“DÜNYADA EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KONUT RAKAMINA ULAŞTIK”

Dar gelirli vatandaşlar için özellikle İstanbul’da birçok sosyal konut yaptıklarını, on binlerce yeni sosyal konut ürettiklerini dile getiren Murat Kurum, “İnşallah önümüzdeki süreçte de bu sosyal konut anlayışını devam ettireceğiz. Yapmış olduğumuz hem 50 bin hem 100 bin konut rakamı ile bugün dünyada eşi benzeri görülmemiş bir konut rakamına ulaştık. Toplam 1 milyon 100 bin konuta ulaştık. Aynı anlayış ile gerek TOKİ’mizle gerek Emlak Konutumuzla gerek İller Bankası’yla gerek sektörümüze vereceğimiz destek anlayışıyla bu süreci yürüteceğiz. Bu anlamda ihtiyacı olan kardeşlerimize, vatandaşlarımıza da her zaman destek olacağız.” şeklinde konuştu.

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“Bir sözümüz var; evi olmayan vatandaşımız kalmayana dek sosyal konut üretimini devam ettireceğiz.” diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, “Enerji savurmayan güçlü yalıtımlı binalar yaparak bir taraftan da bu sürdürülebilirlik anlayışını, enerji verimliliğini, iklim değişikliği ile mücadeleyi yürütüyor olacağız. Kentsel dönüşüm ile alakalı 2012 yılından bugüne baktığınızda tam 1 milyon 700 bin konutun dönüşümünü sizlerle birlikte tamamladık.” dedi.

“VADE ORANI DESTEĞİNİ 200 BİN TL’NİN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ”

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile birlikte orta ve küçük ölçekli konut üreticisine “Gel birlikte inşa edelim!” çağrısında bulunduklarını hatırlatan Kurum, elinde kat karşılığı dönüşüm projesi sözleşmesi olan veya yapı ruhsatı almış ancak güven problemi taşıyan üreticilere şu şekilde seslendi:

“Gelin Bakanlığımız bünyesinde Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz sizin İstanbul’daki projelerinize destek olsun, gelin buraya başvurularınızı yapın. Bu çerçevede Bakanlığımızın çatısı altında kentsel dönüşümü daha da hızlandırmak adına devletin gücüyle ve Emlak Konut’un marka değeriyle hep birlikte yapalım. Hem vatandaşımız kazansın hem sektörümüz kazansın. Bu çerçevede yoğun bir talep olduğu da bana iletildi. Emlak Konut ile birlikte yatırımcımızın ve vatandaşımızın yanındayız. Bu kararlı duruşumuzu daha da sürdürmek suretiyle vatandaşlarımızı ve şehirlerimizi depreme hazır hâle getirmek için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Finans desteklerimizi vereceğiz. Kredi destekleriyle alakalı olarak, kentsel dönüşümde 200 bin TL’ye kadar faiz desteği veriyorduk. İnşallah faiz desteğimizi 200 bin TL’nin daha da üzerine çıkarmak suretiyle adımlarımızı atacağız. Hem İstanbul’umuzu hem 81 ilimizi depreme hazır hâle getirecek; belediyelerimizle, özel sektörümüzle birlikte bu süreci yürütüyor olacağız.”

TOZKOPARAN'DA 1’İNCİ ETAPTA TESLİMLER BAŞLADI

Öte yandan İstanbul Güngören Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Tozkoparan Mahallesi’nin ilk etabında 7 blokta 141 konut ve 3 ticari ünite hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. 1+1, 2+1 ve 3+1 şeklinde düzenlenen, ek olarak apartman görevlisi dairesi de yer alan yeni konutlara taşınan ev sahipleri, sosyal donatı alanlarından oldukça memnun kaldıklarını dile getirdi. Özellikle çocuk sahibi aileler, site ortamında daha güvenli bir yaşam alanı oluşmasından duydukları mutluluğu ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Bakan Murat Kurum, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaşın gözündeki güvenilirliğimizi özel geliştiricilerle paylaşmaya hazırız. Arsası, projesi, kat karşılığı sözleşmesi ve benzeri olan girişimcilerle birlikte kendi sistemimiz çerçevesinde geliştirme, satış ve bunun gibi her türlü faaliyeti gösterebiliriz.” diye konuştu. Bakan Kurum, “Bizim için mühim olan güçlü ve büyüyen Türkiye’nin üretimine ve istihdamına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkı sağlamaya devam etmektir.” vurgusunu yaptı.

Bakan Kurum, yeni konutlarına taşınan vatandaşlara cep telefonundan ulaşmış, ev sahiplerine, “İnşallah İstanbul’a geldiğimde sizleri bizzat ziyaret etmek istiyorum.” demişti. Diğer taraftan ilk etabı 11 ayda tamamlanan 4 etaplı projenin 2’nci etabı için yakında temel atılacak. Projenin 1'inci etabı 141 konut 3 ticari ünite, 2’nci etabı 270 konut 10 ticari üniteden oluşuyor. Çalışmada diğer etaplar proje aşamasında bulunurken toplamda bin 461 bağımsız bölüm planlanıyor.