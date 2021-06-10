MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Kurum'dan, TBMM Başkanı Şentop’a ziyaret
GeriGündem Bakan Kurum'dan, TBMM Başkanı Şentop’a ziyaret
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 10.06.2021 - 16:29 | Son Güncelleme:

Bakan Kurum'dan, TBMM Başkanı Şentop’a ziyaret

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Kurum'dan, TBMM Başkanı Şentop’a ziyaret

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında kabul etti. Ziyarette Bakan Murat Kurum, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Gazi Meclis'in tapusunu teslim etti.

Yapılan ikili görüşmede Bakan Kurum, TBMM Başkanı Şentop’a çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özellikle Marmara’da görülen müsilajın temizliği konusunda Şentop’a süreçle ilgili bilgi verdi.

Dünyada iki kez Gazi unvanını alan TBMM’nin tapusu ilk kez bir Meclis Başkanına tevdi edildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi