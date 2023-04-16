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Bakan Kurum: Asrın felaketinden sonra yaralarımızı yine birbirimize destek olarak sarıyoruz

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı#Murat Kurum#Konut
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 16:53

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'da 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Bakan Kurum, 'Asrın felaketinden sonra yaralarımızı yine birbirimize destek olarak sarıyoruz' dedi.

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Bakan Kurum’un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

11 ilimizde olduğu gibi Şanlıurfamız'da asrın felaketinden sonra yaralarımızı yine birbirimize destek olarak sarıyoruz. Burası Şanlıurfa, burası peygamberler şehri Şanlıurfa, burası dayanışmanın birlikte direnişten güç alan Şanlıurfa, işte senin güzel geleceğin, kıymetli kardeşlerim işte 14 Mayıs'ta seçime gidiyoruz.

Gayemiz de sevdamız da sizsiniz Şanlıurfa'daki kardeşlerim. Toplanıp toplanıp dağılanlarla değil, yapanlarla bir oldunuz. Liderimizle, cumhurbaşkanımızla bir oldunuz.

Bakan Kurum: Asrın felaketinden sonra yaralarımızı yine birbirimize destek olarak sarıyoruz

Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz. Sayın cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durmaya devam edeceğiz.

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Ben bu meydandaki tüm Şanlıurfalı kardeşlerime soruyorum; 14 Mayıs'ta Şanlıurfa Cumhur İttifakı'mızı rekor oyla destekleyecek mi? Türkiye Yüzyılı diyecek mi?

Bakan Kurum: Asrın felaketinden sonra yaralarımızı yine birbirimize destek olarak sarıyoruz

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#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı#Murat Kurum#Konut

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