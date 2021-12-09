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Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm tehdit ve engelleme girişimlerine rağmen milletimize armağan edeceğiz

#Murat Kurum#Kanal İstanbul#Bakan
Bakan Kurumdan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm tehdit ve engelleme girişimlerine rağmen milletimize armağan edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesine ilişkin, "Hiçbir iftira ve tehdide izin vermeyecek; ülkemizi şehircilik, lojistik, ulaşım, Ar-Ge ve deniz ticaretinin merkez ülkesi konumuna yükseltecek Kanal İstanbul'u da milletimize armağan edeceğiz" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Projenin, İstanbul'un marka değerini zirveye taşıyacağını aktaran Bakan Kurum, "Kanal İstanbul, tarih boyunca kıtaları ve kültürleri birleştiren, medeniyetlere ev sahipliği yapan, dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzun yüzyıllardır hayalini kurduğu; Boğaz'ın güvenliğine, ülke ekonomisine, istihdama ve turizme katkı sağlayacak, İstanbul’umuzun marka değerini zirveye taşıyacak bir istiklal ve istikbal projesidir. Bakanlığımız tarafından büyük bir özenle hazırlanan ve görüşlere açılan Kanal İstanbul'un ÇED raporu mühendis ve uzmanlardan oluşan 20 kişilik ekip, 33 bilim dalında 200'e yakın bilim insanı tarafından incelenmiş; ÇED Raporu hakkında bin 590 sayfalık olumlu rapor hazırlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"KANAL İSTANBUL'U MİLLETİMİZE ARMAĞAN EDECEĞİZ"

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Bakan Kurum, imar planı kesinleşen alanlarda, imar uygulamasının hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, açıklamaya şöyle devam etti:

​"Dünyanın inci gerdanlığı İstanbul Boğazı için kurtarma, koruma ve özgürlüğünü teminat altına alma projesi olan 'Kanal İstanbul'un her iki yakasında riskli yapı stokunun azaltılması kapsamında yatay mimari anlayışıyla yüzde 52'si sosyal donatı alanları, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, millet bahçeleri ve ekolojik koridorlardan oluşan imar planlama süreci Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri tarafından titizlikle yürütülmüş, planların kesinleştiği bilgisi daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır. İmar planını kesinleştirdiğimiz alanlarda, imar uygulaması işlemi de aynı planlama sürecinde olduğu gibi hassasiyetle yürütülmekte olup tapu tescil işlemleri en kısa sürede tamamlanacaktır.

Tüm tehdit, tezvirat ve engelleme girişimlerine rağmen nasıl ki son 19 yılda Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul Havalimanı, şehir hastaneleri ve daha niceleri hayata geçirilmişse dünyanın en çevreci ve doğaya saygılı projelerinden Kanal İstanbul da aynı şekilde aziz milletimizin desteğiyle İstanbul’umuza ve ülkemize kazandırılacaktır. Dün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin ve milletimizin hayrına gördüğümüz projeleri bir bir esere dönüştürmeye devam edeceğiz. Projelerimizi sabote etmeye dönük hiçbir iftira ve tehdide izin vermeyecek; ülkemizi şehircilik, lojistik, ulaşım, Ar-Ge ve deniz ticaretinin merkez ülkesi konumuna yükseltecek Kanal İstanbul’u da milletimize armağan edeceğiz."

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#Murat Kurum#Kanal İstanbul#Bakan

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