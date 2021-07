Bakan Kurum'dan birlik ve beraberlik vurgusu

Bakan Kurum, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Faruk Kılıç ile görüştü.



Daha sonra partililerle bir araya gelen Kurum, burada yaptığı konuşmada, hoşgörünün, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin sembol şehirlerinden Mardin'e kıymet verdiklerini söyledi.



Kentin tarihi yapıları, medreseleri, hanları, dar sokakları ve insanı ile hem Türkiye'ye hem de dünyaya örnek olduğunu kaydeden Kurum, daha önce eğitim gördüğü bu kente hizmet etmenin şerefini yaşadığını belirtti.



Partililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıldır hep desteklediğini belirten Kurum, şöyle konuştu:



"Terör örgütlerine rağmen burada bu birliği, beraberliği bozmak isteyen tüm cenahlara rağmen her zaman AK Parti'mizi, Sayın Cumhurbaşkanımızı desteklediniz ve o terör örgütlerinin istediği sürece hiçbir zaman geçit vermediniz. O yüzden başta il başkanımız, gençlik kollarımız olmak üzere tüm Mardin teşkilatımıza, tüm Mardinli kardeşlerimize teşekkür ediyorum."



Bakan Kurum, dünyanın ilk üniversitesinin kurulduğu, çok sayıda bilim insanlarının yetiştiği, birlik ve beraberliğin temsil edildiği Mardin'de bu birlik ve beraberliği arttırmak, hoşgörü anlayışını tüm Türkiye'ye Mardin üzerinden yaymak için hep birlikte gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.



Son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Mardin'e 10 milyarı lirası çevre ve şehircilik alanında olmak üzere toplam 50 milyar liralık yatırım yapıldığını aktaran Kurum, bugün de yaklaşık bir milyar lirayı aşkın maliyetle millet bahçelerinin kararını verdiklerini aktardı.



"AMACIMIZ ESER YAPMAK, ESER SİYASETİ YAPMAK"



Mardin'e yapılan ve yapılacak çalışmalara değinen Kurum, şunları söyledi:



"Şehrin siluetine zarar veren hangi bina varsa, bu kamu binası olabilir, vatandaşımızın binası olabilir bu tarihi emanete Osmanlı'nın emanetine sahip çıkacağız. Bu emanetlere sahip çıkmak adına o siluete zarar veren binaları da inşallah tek tek inceleyerek ve o silüet çerçevesinde de değerlendirmek üzere projelerimizi yürüteceğiz ve buna ilişkin büyükşehir belediyemize ve Artuklu Belediyemize de gerekli talimatları verdik ve bu çerçevede maddi ve teknik destek sağlayacağız. Mardin meydanında başlatılmış ancak bitme aşamasına yaklaşmış o meydan projesinde revizyonlar yapacağız. Mardin'e girerken o silüete zarar veren ve yine daha önce HDP döneminde başlatılmış bir proje var. Bu projede de revizyonlar yapacağız. Yani bu silüete zarar veren katlarla ilgili gerekli düzenlemeleri Valiliğimiz yüklenici firma ile görüşmek suretiyle katlarda azaltım ve kesmeler yaparak bu siluete de zarar veren binaları inşallah düzenlemesini yapacağız. Amacımız eser yapmak, eser siyaseti yapmak. Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğimiz bu."

Gittikleri her şehirde heyecanla, aşkla, şevkle o şehir için ne yapabilirinin derdi içerisinde projeleri gerçekleştirmeye gayret gösterdiklerini vurgulayan Kurum, her zaman o birliği ve beraberliği koruyacak, vatandaşla hoşgörünün şehrinde sokak sokak mahalle mahalle gezeceklerini ve projelerini anlatacaklarını bildirdi.

Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"En sonunda inşallah milletimizin duasını alacağız. Amacımız budur, gayemiz budur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023'e, 2053'e ve 2071'e dair planlarımızı yapacağız ve bu planlar çerçevesinde de projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz. Her türlü engellemeye, terör girişimine rağmen bugüne kadar birliğimizi, beraberliğimizi bozmadık. Ne Mardin'de ne Diyarbakır'da ne Şırnak'ta birliğin, beraberliğin bozulmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu anlayışla çalışmalarımızı devam ettireceğiz."



Bu çerçevede gönül belediyeciliği ile başlattıkları hizmet siyasetine aynı anlayışla devam edeceklerini aktaran Kurum, partililerden, herkese yaptıkları çalışmaların anlatılmasını istedi.

Ankara'da gelecek hafta 1 milyon sosyal konutun anahtar teslimini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacaklarını bildiren Kurum, şunları kaydetti:



"Dünyanın neresine giderseniz gidin, 19 yılda 1 milyon konut yapan bir ülke göremezsiniz. Dünyanın neresine giderseniz gidin mazlumlara tüm coğrafyalarda el uzatan bir teşkilatı, bir partiyi göremezsiniz. Hem şehirlerini geliştirecek sanayisiyle, turizmiyle, sağlığıyla, ticaretiyle, istihdamıyla, üniversiteleriyle, şehir hastaneleriyle, çevre ve şehircilik yatırımlarıyla, hem kendi ülkesinde yapılması gerekenleri yapacak ülke göremezsiniz. Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alacak anlayışla projelerimizi yapmaya gayret gösteriyoruz. "



Bakan Kurum'a, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Mardin Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya da eşlik etti.

