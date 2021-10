Bakan Kurum'dan "atık toplayıcıları" açıklaması: Yeni bir yalana sarılmışlar

Haberin Devamı

Kurum, Konya'nın Hüyük ilçesinde belediye pazar yerinde toplanan kalabalığa seslendi.



Kent merkezinin yanı sıra Derbent ilçesinde de ziyaretlerde bulunduğunu aktaran Kurum, Konya'ya hizmet etmekten, müjdeler vermekten şeref duyduklarını söyledi.



"ATIK TOPLAYICI KARDEŞLERİMİZ SIFIR ATIK PROJEMİZİN İSİMSİZ KAHRAMANLARIDIR"



Kurum, milletin ayağa kalkmasından korkanların ve küllerinden doğmasından ürkenlerin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Her defasında yeni bir yalanla karşımıza çıktılar. İşte şimdi de yeni bir yalan. Geçtiğimiz günlerde ruhsatsız bir şekilde atık toplayan tesislere yönelik rutin denetim oldu. Konunun atık toplayan emekçilerle ilgisi olmadığı, ruhsatsız iş yerlerine yönelik olduğu halde, 'Vali tek başına yapamaz, yukarıdan emir almıştır' diyerek yeni bir yalana sarılmışlardır. Onların kastını çok iyi biliyoruz, milletimiz de çok iyi biliyor. Kimse bizim emekçi kardeşlerimiz üzerinden siyaset yapmasın, onları istismara kalkışmasın. Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin ifadeleriyle, atık toplayıcı kardeşlerimiz Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olan sıfır atık projemizin isimsiz kahramanlarıdır. Kimse bizimle emekçi kardeşlerimiz arasına giremez. Biz her zaman, işçinin, emeğin, alın terinin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz."



"DEVLETİMİZİN GELECEĞİNE VE BEKASINA SAHİP ÇIKIYORUZ"



AK Parti'nin tüm teşkilatıyla 20 yıldır cennet vatana birlikte sahip çıktığını vurgulayan Kurum, "Milletimizin hassasiyetlerine, devletimizin geleceğine ve bekasına sahip çıkıyoruz. Hüyük'te, Konya'da attığımız her adımın Cumhurbaşkanımızın sürdürdüğü muasır medeniyet davasına bir katkı olduğunun bilinciyle çalışıyoruz. İşte bu anlamda ne diyoruz, tarihte dünyanın en muhteşem Türk şehri olan Konya'mızı cumhuriyetimizin en muhteşem şehri yapmak istiyoruz. Konya'mız, Hüyük'ümüz en büyük hizmetlere layık diyoruz." ifadelerini kullandı.



Kurum, Hüyük'e birçok alanda büyük yatırımlar yaptıklarının ve birçok projeyi tamamladıklarının altını çizerek, ilçeye yapılan hizmetleri sıraladı.



Daha güçlü, daha güzel bir ülke için her zaman milletin yanında olduklarını dile getiren Bakan Kurum, "Milletimizle yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Konya'mızla yürüyoruz, Hüyük'le yürüyoruz, yine 2023'e de sizlerle yürüyeceğiz. Bir hemşeriniz ve kardeşiniz olarak Hüyük'ün, Belediye Başkanımızın yanındayız. Tüm projelerimiz, yatırımlarımız, konutlarımız hayırlı uğurlu olsun." dedi.