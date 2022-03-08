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Bakan Kurum, yangından etkilenen Ulukapı Mahallesi’nde kadınlarla fidan dikti

#Murat Kurum#Antalya#Ulukapı Mahallesi
Bakan Kurum, yangından etkilenen Ulukapı Mahallesi’nde kadınlarla fidan dikti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Antalya’nın Manavgat ilçesinde kadınlarla birlikte Türk-İş Kadın İşçiler Hatıra Ormanı’na fidan dikti. Program kapsamında, geçtiğimiz yılki orman yangınlarından etkilenen Ulukapı Mahallesi’ne toplam 10 bin fidan dikildi. Bakan Kurum, fidan dikimi etkinliği sonrası beraberindeki heyetle birlikte Ulukapı Mahallesi’nde orman yangınlarında yanan evlerin yerlerine yenilerinin yapıldığı şantiye alanına geçerek incelemelerde bulundu. Kurum, Antalya’da yapımı devam eden 1266 yangın konutu ve 600 ahırın durumuna ilişkin de bilgi aldı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen “Türk-İş Kadın İşçiler Hatıra Ormanı” programına katıldı. Programın düzenlendiği salona gelişinde kendisini karşılayan kadınlara karanfil veren Bakan Murat Kurum, cennet vatanın güzel şehri, Akdeniz’in incisi Antalya’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönülden kutladığını söyledi.

Kadınlarla birlikte öğle yemeği programına katılan Bakan Kurum, daha sonra, geçtiğimiz yılki orman yangınlarından etkilenen bölgelerden biri olan Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesi’ne geçti.

10 BİN FİDAN DİKİLDİ

Bakan Kurum; Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın orman işçileri, üniversiteli ve liseli gençler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kadın çalışanları ve Türk-İş Konfederasyonunun kadın üyeleriyle birlikte hatıra ormanına fidan dikti ve fidanlara cansuyu verdi. Hatıra ormanına toplam 10 bin fidan dikimi gerçekleşti.

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Hatıra ormanına ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Türk-İş Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de fidan diktiler.

YANAN EVLERİN YERİNE YENİLERİ YAPILIYOR

Bakan Kurum, fidan dikimi etkinliği sonrası beraberindeki heyetle birlikte Ulukapı Mahallesi’nde orman yangınlarında yanan evlerin yerlerine yenilerinin yapıldığı şantiye alanına geçerek incelemelerde bulundu. Kurum, Antalya’da yapımı devam eden 1266 yangın konutu ve 600 ahırın durumuna ilişkin de bilgi aldı.

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#Murat Kurum#Antalya#Ulukapı Mahallesi

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