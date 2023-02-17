Bakan Kurum: Konut inşası Mart'ta başlayacak

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye'de deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Arama kurtarma ekiplerimiz cansiperane bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Geçici barınma alanları kurulması için Valiliklerimizle 7/24 sahadayız. İllerimizi tek tek ziyaret ediyoruz. En sağlam zemin yeri neresidir, şehrin 20 yıllık-50 yıllık ihtiyaçları nelerdir? Yeni yerleşim yerlerinin kararını vermeye çalışıyoruz.

Burada (Osmaniye) arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı. Konteynerlerin kurulma sürecini bir koordinasyon içinde yürütüyoruz. Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları da son derece önemli. Bu kapsamda 684 bin binamızı inceledik. Yaklaşık 85 bin binanın ağır hasarlı. Az hasarlı ve hasarsız binaların da tespitini yapıyoruz. Osmaniye'de 41 bin 500 konut az hasarlı.

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Ağır hasarlı binalarımıza girilemez, eşya alınamaz. Eşya alım süreci Valilik izniyle olacak.

"KONUT İNŞASI MART'TA BAŞLAYACAK"

Afet bölgesinde her bir vatandaşımızı sağlam güvenli evlerine yerleştirmek üzere çalışmaları başlattık. Afet bölgesindeki inşaat çalışmalarına Mart ayı başında başlıyoruz. Zeminin kalitesi ve fay hattına yakınlığına göre çalışma yapıyoruz. Yeni yerleşimler için en doğru zemini ve yeri seçiyoruz.

Şehrin kültürü ve sosyal dinamiklerini de göz önünde bulundurarak adımlarımızı atacağız. Yapılaşma kısıtlaması dahil her türlü kısıtlamaya gideceğiz. Vatandaşlarımızın değerlerini koruma gayreti içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eşya yardımını, kira ve taşınma yardımını kararlılıkla sürdüreceğiz. 3+1 105 metrekare daireler yapacağız. Neti 85 metrekare olacak.

Evlerimizi inşa edene kadar hiçbir vatandaşımızı açıkta bırakmayacağız. Hızlı bir şekilde atılacak tüm adımlarımızı atacağız.

İşte Bakan Kirişçi'nin açıklamalarından satır başları:

Her il doğal olarak kendi yarasını sarmakla meşgul olmuş. Merkezi hükümetimizin sağlamış olduğu destekler önemlidir. Rabbim bir daha bu tür acılar yaşatmasın. Bütün gayemiz vatandaşımızın bu yarasını sarabilmektir.

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4987 ekipmanla 1 adet uçak, 2 helikopter, 14 bin 149 personelimiz sahada canhıraş çalışmaktadır. 6364 yatak kapasitesine sahip misafirhanelerimizde vatandaşlarımızı ağırlıyoruz.