Bakan Kurum, Rize’de cenaze törenine katıldı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük’ün annesi, Rize Belediyesi Özel Kalem Müdürü Enes Büyük’ün ise babaannesi Sadiye Büyük'ün cenazesi törenine katıldı. Derepazarı ilçesi Kirazdağı köyü Merkez Camii'ndeki cenaze namazına Bakan Kurum’un yanı sıra Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, sivil toplum Kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticiler ve sevenleri katıldı.