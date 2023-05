Bakan Kurum: Milliyetçilik, Türkiye’ye 20 yılda 1 asırlık eserleri kazandırmakla olur

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Üsküdar Belediyesi’nde BEM-BİR-SEN (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği) Üyeleri ve Yönetimleri ile kahvaltı programında bir araya geldi.

"39 İLÇEDE 963 MAHALLEDE ÇALIŞIYORUZ"

Burada konuşan Bakan Kurum İstanbul’da depreme ve her türlü afetlere karşı hazırlıkların devam ettiğini belirterek "Bugün İstanbul’umuzun 39 ilçesinde, 963 mahallesinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. İstanbul’umuzu depreme ve her türlü afetlere karşı hazırlamak istiyoruz. Bunun için de ‘Güvenli Konutlar, Huzurlu Yuvalar’ diyoruz. ‘İstanbul’da 1.5 Milyon Konutluk Yüzyılın Dönüşümü’, ‘Yarısı Bizden, Yarısı Devletten’ diyoruz. İnşallah bu adımlarla İstanbul’umuzdaki tüm sağlıksız yapıları yenileyeceğiz. Şu ana kadar projemize 774 bin bağımsız bölüm için 178 bin başvuru yapıldı. Biz kararlıyız, Üsküdar’da, İstanbul’da, 81 şehrimizin tamamında hiçbir riskli yapı bırakmayacağız" dedi. Bakan Kurum, "Bunlar hiçbir zaman milletin tercihine saygı duymadılar. Bunlar hiçbir zaman milletimize inanmadılar, güvenmediler. Her zaman ‘Siz bilmezsiniz, cahilsiniz’ dediler. Milletimizi ötekileştirdiler. Milletten destek alamayınca vesayet odaklarından, darbelerden medet umdular. Hamdolsun, bütün oyunlarını Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiyle, sandığın ve demokrasinin gücüyle bozguna uğrattık. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bunların köklerinin dayandığı vesayet odaklarını tarihe gömdük. Seçimden önce, Kandil’den açık destek aldılar, HDP’ye aday çıkarttırmadılar, FETÖ’cülerin ‘15 Mayıs’ta baharla birlikte biz de geliyoruz’ yazan paylaşımlarına ses çıkarmadılar, şimdi bir anda renkleri değişti" dedi.

"MİLLİYETÇİLİK BATI BAŞKENTLERİNDEN DEĞİL, TÜRKİYE’DEN EMİR ALMAKLA OLUR"

Bakan Kurum, "Seçimden önce Londra’daki tefecilerden borç, Almanya’dan danışman, Avrupa’dan ‘aferin’ sipariş ettiler! Yetmedi, Teknofest Meydanını, Atatürk Havalimanını Amerika Birleşik Devletileri’ne peşkeş vaadinde bulundular. 15 Mayıs’ta akıllarına bir anda Türkiye, Türk gençliği ve Türk milleti geldi. Kandil’e, PKK’ya, FETÖ’ye kucak açan, onlara mavi boncuk dağıtan Kılıçdaroğlu değilmiş gibi şimdi milliyetçilik rolü oynamaya başladılar. Teröre açık çek veren bunlar değilmiş gibi terörü yenmekten bahseder hale geldiler. Onlara buradan sesleniyoruz. Milliyetçilik, Türkiye’ye 20 yılda 1 asırlık eserleri kazandırmakla olur. Milliyetçilik; İHA’larla, TCG Anadolu’yla, Kızılelma’ya, Teknofest gençliğiyle, terörün kökünü kazımakla olur. Milliyetçilik, Kandil’den, Pensilvanya’dan, batı başkentlerinden değil; Ankara’dan, İstanbul’dan, Türkiye’den emir almakla olur" dedi.