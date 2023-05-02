Bakan Kurum: Martın sonu bahar dediler, o baharı göremedik

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Bakan Kurum'un Şile'de yaptığı konuşmadan öne çıkan satır başları şu şekilde:

Aziz İstanbullular, değerli Şileli kardeşlerim, sizleri sevgi ile saygı ile selamlıyorum. Şile bugün Marmara kadar engin Karadeniz kadar heybetli İstanbul kadar görkemli. Şile bugün, Şile Meydanı’ndan 14 Mayıs’ı müjdeliyor.

Sizlere liderimizin, sayın cumhurbaşkanımızın selamını, hürmetini iletiyorum. Burası İstanbul, medeniyetimizin başkenti. Büyük Türkiye yürüyüşümüzün başladığı yerdir burası. 21 yılda dev eserler kazandırdık İstanbul’a. Herkesin İstanbul’u için, eserlerin İstanbul’u için gece gündüz demeden çalışıyor gayret gösteriyoruz. Biz bu aziz millete aşkla, muhabbetle çalışıyoruz. Aziz İstanbul’umuzun 963 mahallesinde 39 ilçesinde biz varız. Buna Şile şahittir, İstanbul şahit.

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BAŞVURU SAYISI 83 BİNE ULAŞTI

2012 yılında Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm diyerek Gaziosmanpaşa’da kazmayı vurduk. Şimdi yarısı sizden yarısı devletten diyoruz. 500 bini Anadolu 500 bini Avrupa yakasında olmak üzere rezerv alanı belirledik. Bu projemizin selameti için yarısı devletten diyerek devletimiz de sayın cumhurbaşkanımız da elini taşın altına koydu. Vatandaşlarımızın rızası çevresinde talepleri alıp 3’te 2 çoğunluğun sağlandığı yerde yerinde hızlı anlayışı ile inşaatlara başlayacak. Vatandaşlarımıza 5250 lira kira yardımı 1500 lira da taşınma yardımı vereceğiz. Başvuru sayısı 448 bin bağımsız bölüme ulaştı, bina bazında da 83 bin başvuru var. 1 milyon 800 bin kardeşimizin yeni yuvası için adım attığını görüyoruz. Bu milletin devletine güveni, inancıdır. Devletin milleti ile yol yürümesidir. 1 ay içerisinde 29 Mayıs’a kadar başvurular devam ediyor, 5 yıl içinde riskli yapıları dönüştürecek adımı atacağız. Bunu İstanbullu hemşehrilerimiz ile yapacağız.

ŞİLE AĞVA OTOYOLUNU AÇIYORUZ

Şile’nin güzel insanlarına hizmet etmekten onur duyduk, mutlu olduk. Allah hepinizden razı olsun. Şile’ye eli boş gelmek olmazdı. Şile’miz müjdelere hazır mı? Bugün Şile’mizin en çok ihtiyacı olan, beklediği atık getirme merkezimizi hizmete alıyoruz. Şile’mizin daha temiz olmasına imkan sağlayacak. İkincisi Ahmetli üçüncü etapta inşaatımız var. İnşallah Haziran ayı içinde vatandaşlarımıza 112 konutu teslim edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Üçüncüsü Şile-Ağva yolumuz. Bu yol İstanbul-Ankara-Kocaeli güzergahında trafiği rahatlatan, buradaki kardeşlerimizin Anadolu’ya giderken kullanacakları güzergah. Şileli kardeşlerimize verdiğimiz sözdü. Şile Ağva Otoyolu’muzu açıyoruz. İstanbul’umuza hayırlı olsun. Şile -Ağva-Kandıra’yı birbirine bağlayacak. Şile’miz daha da güzelleşecek.

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Tabii gençlerimizi unutmadık. Bizden bir merkez istemişlerdi. Her türlü faaliyetlerini yapabileceği Ağva Gençlik ve Kültür Merkezi’ni hizmete alıyoruz.

ŞİLE’YE MİLLET BAHÇESİ

Millet bahçemizin ilk etabını bugün açıyoruz. Şile’nin esnafına katkı sağlayacak çok güzel bir millet bahçesi haline getiriyoruz. Bura bittiğinde Şile’ye çok yakışacak.

ŞİLE BEZİ ATÖLYESİ KURUYORUZ

Şile bezimiz de özel bir ürünümüz. Bu ürünle ilgili istihdam oluşturalım, Şile’ye katkı sağlasın, dedik. Şile bezi atölyesi yapımı sürüyor. 2 ay sonra atölyemiz Şile’mizin hizmetine sunulacak.

ŞİLE’DE ÖRNEK KÖY PROJESİ

Örnek köyümüzü de kuralım dedik. Oradaki ağaçlarımızın bitkilerimizin korunacağı örnek köy çalışmamıza Yaka Köyü’müzde başlayarak bütün köylerimizde sürdüreceğiz.

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Son olarak bir müjdeyi daha paylaşacağım, güzel bir mesire alanı yapalım, vatandaşımız vakit geçirsin dedik. Şile’ye mesire alanı kazandırıyoruz. Bu hizmetler gelip sizlere daha önce verdiğimiz sözlerdi. Sizler için hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Kartal’da Yeşilyurt apartmanımız çöktü, 21 canımız gitti. Orada kentsel dönüşümü gerçekleştirdik. Kentsel dönüşüm dedik, 93 bin konutumuz fiilen devam ediyor. Bizi arayan Hatay’ın, Adıyaman’ın, Kahramanmaraş’ın yollarında bulur. İzmir’de deprem olmuştur, İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü yaparken bulur. Hatice teyzemize Mehmet amcamıza evlerinin anahtarını verirken bulur. Rize’de Trabzon’da sel olmuştur, vatandaşımız ile el ele vermiş orayı nasıl güzelleştiririz derdi ile bulur. Bizleri arayanlar vatandaşımıza müjdeler verirken bulur. Bizi arayanlar liderimizi Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında, dizinin dibinde bulurlar.

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Seçimlere çok az kaldı. Bu seçimler çok önemli. Gençlerimiz, kadınlarımız için önemli bir sürece giriyoruz. Bir tarafta milleti için otoyollar, bahçeler, millet bahçeleri, otoyollar, havalimanları inşaa edenler var diğer tarafta milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var. Türkiye’yi 100 yıl geri götürmek isteyenler var. Bir tarafta İHA’lara Siha’lara dokunacağım, üretimi gözden geçireceğim, İHA’mız siha’mız yerli değil, Togg İtalya’da üretiliyor, TCG Anadolu’ya ne gerek var diyenler var. Diğer tarafta yerli milli sanayimiz ile ülkesini geliştirenler var.

İstanbul’da milyarlarca liralık deprem bütçesi yapacağız, dediler. bakıyoruz 6 kat düşmüş. Bu para reklama gitmiş, algıya gitmiş. Her yıl 20 bin konut yapacağız, dediler. 4 yıl geçti 1500 konutun anahtarlarını veremediler. Sözlerini tutmayanlar, temelini attığımız metro hatlarını bitiremeyenler seçim meydanlarında söz vererek bu hizmetleri yapacağız diye boş vaat veriyorlar.

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Bundan 4 yıl önceki seçimlerde Mart’ın sonu bahar olacak diyorlardı. O baharı Ne Ankara’da ne İzmir’de ne de İstanbul’da göremedik. Yalancı baharı gördük, karda kapanan yolları, yolda kalan otobüsleri gördük. Her şey gördük ama hizmet göremedik. Sizin vaat ettiğiniz bu yalancı bahardan ne hayır geldi ki sizden eserler beklesin. Biz 21 yıldır olduğu gibi milletimiz ile el ele vereceğiz Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz..