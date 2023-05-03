Bakan Kurum, Maltepe’de 3 ayrı mahallede müjdeler verdi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Maltepe Aydınoğlu Tesisleri’nde ‘Muhtarlar, STK, Site Yöneticileri, Meclis Üyeleri İle Toplantı’ programında iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Kurum ardından ‘Başıbüyük Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısı’na katıldı, daha sonra "Maltepe Esenkent İETT Konutları Temel Atma Töreni"ne katıldı. Bakan Kurum, Maltepeli iş insanlarına ve vatandaşlarına müjdeler verdi.

"MALTEPELİ KARDEŞLERİMİZ DE KAMPANYAMIZA YOĞUN İLGİ GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR"

Maltepe’de bir dizi programa Bakan Kurum, "Şimdi sizlerle, iş insanlarımızla, muhtarlarımızla, STK temsilcilerimizle, site sakinlerimizle beraberiz. Buradan sonra Başıbüyük mahallemizde kentsel dönüşüm toplantımızı gerçekleştireceğiz, müjdelerimizi vereceğiz. Sonra yine Maltepe’mizde 16 blokta 431 konutluk projemizin temellerini atacağız. Şu anda, İstanbul’un bu tarihi dönüşümünde, bu yüzyılın dönüşümünde Yarısı Bizden Kampanya’mıza başvuru sayısı kaç oldu biliyor musunuz? Bugün itibariyle İstanbul’umuzda 467 bin bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı 87 bine ulaştı. Maltepeli kardeşlerimiz de bu kampanyamıza yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Yani daha şimdiden 1 milyon 900 bin vatandaşımızın hayatı değişiyor. Maltepeli kardeşlerimiz de kampanyamıza yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Size söz, Maltepe’ye söz, İstanbul’a söz. Bu aziz şehirde 5 yıl içerisinde hiçbir riskli yapı kalmayacak, İstanbullu hiçbir kardeşim riskli yapıda oturmayacak. Hiçbir gencimiz, güvensizlik hissetmeyecek. Hiçbir annemiz, babamız, yastığa başını tedirgin bir şekilde koymayacak. Milletvekili adayı olduğumuz günün üzerinden tam 25 gün geçti. Sadece şu 25 günde İstanbul’da Maltepe’den Bağcılar’a, Kağıthane’de Şile’ye, Üsküdar’dan Kadıköy’e 39 ilçemizde milyarlarca lira değerinde 100’ü aşkın projenin temellerini attık. Kentsel dönüşümden sosyal konuta, millet bahçelerimizden belediyelerimizin projelerine yaptığımız desteklere kadar 100’den fazla yatırımın teslimini gerçekleştirdik. Yine bu 25 günde yüz binlerce İstanbullu vatandaşımızın hayatını değiştirecek kararlar aldık’’ dedi.

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"MALTEPE’MİZE 16 BLOKTA 431 KONUT VE 19 DÜKKAN KAZANDIRIYORUZ"

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Maltepe’ye verdiği müjdeleri sıralayan Bakan Kurum, “Bir; Emlak Konut’umuzla; Atışokulu ve Gülsuyu’ndaki İETT bloklarımızın temellerini atıyoruz. 38 bin metrekarelik alanı kapsayan bu projemizle Maltepe’mize 16 blokta 431 konut ve 19 dükkan kazandırıyoruz. İnşallah 2024 yılında Maltepeli kardeşlerimize teslim ediyoruz. Konutlarımız Maltepe’mize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İki; Atışokulu’nda iki ayrı etapta toplam bin 327 konut, 8 dükkan ve camimizi yıl bitmeden sizlere teslim ediyoruz. Üç; yine Atışokulu Mahallemizde, 5 farklı etapta tam 2 bin 700 yeni yuvamızın çalışmalarına başlıyoruz. Dört; Marmara Üniversitemiz için 2.2 milyar liralık yatırım değeriyle Recep Tayyip Erdoğan Külliyesinin ve 451 milyon liralık yatırım değeri olan 3 bin 500 kişilik öğrenci yurdumuzun yapımına süratle devam ediyoruz. Külliyenin içerisinde yer alan ilkokul, ortaokul ve lise binaları ile mühendislik ve teknoloji fakültelerinin yapımını tamamladık. İnşallah bu yıl içerisinde projemizi tamamlayacağız ve gençlerimizin istifadesine sunacağız.

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Beş; Başıbüyük’te 2 etapta toplam 605 konut üreterek hem sağlıksız yapıları temizlemiş hem de vatandaşlarımızın mülkiyet problemlerini çözmüştük. Şimdi bu mahallemizde 320 dönüm alanda İstanbul’un en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarından birini daha başlatıyoruz. Altı; Zümrütevler’de bin 590 bağımsız birimden oluşan Kaleyurt, Yeşil Belde Sitesi, Öz-iş, Zümrütevler ve Palmiye sitelerimizi de ‘Yarısı Bizden Kampanyasına’ dâhil ediyoruz ve kentsel dönüşümü başlatıyoruz. Yedi; Büyükbakkalköy Mahallemize 65 bin metrekare büyüklüğe sahip yemyeşil bir millet bahçesi kazandırıyoruz. Sekiz; yaklaşık 3 hafta önce Anadolu Yakasında mahalle muhtarlarımızla buluşmamızda Maltepe Fındıklı Mahalle Muhtarımız Yaşar Bey, bizden mahalledeki vatandaşların bir park ihtiyacının olduğunu söylemişti. Üç gün sonra 10 bin metrekarelik bir alanda İller Bankamız eliyle parkımızın yapımına başladık. Dün itibariyle de parkımızı tamamladık, hizmetinize hazır. Tüm bu projelerimiz, yeni yatırımlarımız, yeni yuvalarımız sizlere, Maltepe’mize; herkesin Maltepe’sine, İstanbul’umuza, herkesin İstanbul’una hayırlı, uğurlu olsun diyorum’’ diye konuştu.