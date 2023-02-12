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Bakan Kurum: Konteyner kentler kuracağız, kira yardımında bulunacağız

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#Murat Kurum#Konteyner Kent#Nurdağı
Bakan Kurum: Konteyner kentler kuracağız, kira yardımında bulunacağız
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 19:34

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep'teki vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek için Nurdağı ve İslahiye ilçeleriyle birlikte köylerini ziyaret etti. Depremzede vatandaşlar için hazırlanan yemekleri inceleyen Bakan Kurum, depremzede vatandaşlara, “Ağır hasarlı binalarla ilgili bizim iletişim ofislerimizde vatandaşlarımız başvurularını yapabilecekler. Kira yardımında bulunacağımız vatandaşlarımız başka bir yere de taşınabilirler. Ayrıca konteyner kuracağız. İsterlerse konteynerde kalabilirler veya kira bedelini almak suretiyle de” dedi.

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Bakanı Murat Kurum, “Asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı İlçeleriyle köylerinde depremzede vatandaşları ziyaret etti, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı, geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

Bakan Kurum: Konteyner kentler kuracağız, kira yardımında bulunacağız



"KONTEYNER KURACAĞIZ, KİRA YARDIMINDA BULUNACAĞIZ”

Bakan Kurum, ilçelerle birlikte köylerde enkaz altından yaralı kurtarma çalışmasını izledi. Depremzede vatandaşlar için hazırlanan yemekleri inceleyen Bakan Kurum, depremzede vatandaşlara, “Ağır hasarlı binalarla ilgili bizim iletişim ofislerimizde vatandaşlarımız başvurularını yapabilecekler. Kira yardımında bulunacağımız vatandaşlarımız başka bir yere de taşınabilirler. Ayrıca konteyner kuracağız. İsterlerse konteynerde kalabilirler veya kira bedelini almak suretiyle de” dedi. 

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Bakan Kurum’a ziyaretleri sırasında, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile beraberindeki heyet eşlik etti.

 

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#Murat Kurum#Konteyner Kent#Nurdağı

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