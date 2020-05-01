Bakan Kurum: İztuzu'nda caretta carettaların yuvaları görüldü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'daki İztuzu Plajı'nda caretta carettaların bu yılki ilk yuvalarının görüldüğünü duyurdu.
Kurum, Twitter hesabından, yuvaların yer aldığı dört fotoğrafla birlikte şu açıklamayı paylaştı: "Dalyan İztuzu Plajı’nda her yıl ev sahipliği yaptığımız caretta carettaların bu yılki ilk yuvaları görüldü. Minik dostlarımız hayata ilk adımlarını buradan atacak."
Dalyan İztuzu Plajı’nda her yıl ev sahipliği yaptığımız caretta carettaların bu yılki ilk yuvaları görüldü. Minik dostlarımız hayata ilk adımlarını buradan atacak. 🌊 🐢 pic.twitter.com/6B90qwQAnR— Murat KURUM (@murat_kurum) May 1, 2020
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle