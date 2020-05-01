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AA
Haber Giriş: 01.05.2020 - 17:43,Son Güncelleme:

Bakan Kurum: İztuzu'nda caretta carettaların yuvaları görüldü

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Bakan Kurum: İztuzu'nda caretta carettaların yuvaları görüldü
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'daki İztuzu Plajı'nda caretta carettaların bu yılki ilk yuvalarının görüldüğünü duyurdu.    

Kurum, Twitter hesabından, yuvaların yer aldığı dört fotoğrafla birlikte şu açıklamayı paylaştı: "Dalyan İztuzu Plajı’nda her yıl ev sahipliği yaptığımız caretta carettaların bu yılki ilk yuvaları görüldü. Minik dostlarımız hayata ilk adımlarını buradan atacak."   

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