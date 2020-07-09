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AA-İHA
Haber Giriş: 09.07.2020 - 22:12,Son Güncelleme:

Bakan Kurum görüntüleri paylaştı! Dipsiz Göl yeniden hayat buldu

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün yürütülen rehabilitasyon çalışmaları sonucunda tekrar hayat bulduğunu duyurdu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından, Dipsiz Göl'e ilişkin bugün çekilen bir videoyu paylaştı.

Bilim insanları ve uzman ekiplerle gölde yaptıkları rehabilitasyon çalışmaları sonucunda Dipsiz Göl'ün tekrar yeşilin içinde hayat bulduğunu belirten Kurum, "Dipsiz Göl ve cennet vatanımızın tüm tabiat varlıkları korumamız altında." ifadesini kullandı.

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