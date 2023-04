Bakan Kurum Beykoz’da kanat önderleriyle buluştu

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Kavacık Yaşam Merkezi’nde muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve spor kulüplerinin üyeleriyle bir araya geldi. Kanat önderleri toplantısında konuşan Bakan Kurum, “Burası İstanbul, büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzün başladığı şehir. Ayasofya’nın, Süleymaniye’nin, Çamlıca Camii'nin semalarını süslediği, kutlu şehir. İstanbul hem istiklaldir hem istikbaldir. İşte biz de İstanbul sevdalısı sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldır bu aziz şehre aşkla, sevdayla hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Bu anlayışla İstanbul’umuzu her türlü afete karşı dirençli hale getirmek için canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

"130 MİLYON METREKARE YERİ BELİRLEMİŞ DURUMDAYIZ"

Bakan Kurum, “Riskli tek bir yapı kalmayıncaya kadar her ilçede, her mahallede, her sokakta İstanbul için yerinde, gönüllü ve hızlı kentsel dönüşüm diyoruz. Sahada 93 bin konutumuzun dönüşüm çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızla müjdeyi paylaştılar. İstanbul’umuzda kentsel dönüşümü daha da hızlandıracak dev bir adımı hayata geçirdik. Artık evleri dönüşüme girecek vatandaşlarımızın yeni yuvalarının maliyetinin yarısını biz karşılıyoruz. Yine 500 bini Avrupa’da, 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini yerinde dönüşüm olmak üzere toplamda 1,5 milyon konutluk büyük İstanbul dönüşümünde ilk temellerimizi bayramın ilk gününde, sayın cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Gaziosmanpaşa’da hep birlikte attık. İstanbul’da yüzyılın dönüşümü olarak nitelendirdiğimiz bu hamleden şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. Hem Anadolu, hem Avrupa yakasında yaklaşık 130 milyon metrekare yeri belirlemiş durumdayız. Bu alanlarda yapılacak konutlar, İstanbul’a ilave nüfus gelmeyecek şekilde, sadece riskli binasını dönüştürmek isteyen vatandaşlarımız için kullanılacak" ifadelerini kullandı.

"BAŞVURULAR 26 NİSAN VE 31 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA"

Bakan Kurum, “Dileyen vatandaşlarımız temellerini attığımız bu alanlara taşınacak. İstanbul’un mevcut merkezi nüfusunu deprem riski az olan çeperlere doğru dağıtacağız. İnşallah 1,5 milyon konutu dönüştürerek, 6 milyon İstanbullu kardeşimizi daha güvenli alanlara taşıyacağız. Yine; İstanbul’umuzda kentsel dönüşümü daha da hızlandıracak dev bir adım attık. Artık evleri dönüşüme girecek vatandaşlarımızın yeni yuvalarının maliyetinin yarısını biz karşılıyoruz. Bu kampanyaya mülk sahipleri veya bina yönetimi, 26 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvurabilecek. Konut sahibi, sisteme kayıt yaptırdıktan sonra; ilçe, mahalle, ada, parsel gibi bilgileri sisteme yükleyecekler. Biz de bu bilgileri binaya giderek kontrol edeceğiz ve başvuruları onaylayacağız. Mülk sahibi kardeşimiz, süreç ile ilgili tüm durumu e-devlet üzerinden takip edebilecekler. Ülkemiz, milletimiz özellikle de geleceğimizin teminatı yavrularımızın istikbali için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZI HIZLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakan Kurum, “Beykoz’umuzu da asla unutmadık, unutmuyoruz. Tokatköy Mahallemizde 776 yeni yuvamızın ve 47 dükkânımızın temellerini atmıştık. İnşallah söz verdiğimiz gibi, tüm konut ve dükkânlarımızı 2 yıl içerisinde teslim edeceğiz. Yine Beykoz’umuzda, Rüzgarlıbahçe ve Çubuklu’da 630 bin metrekare alanda üzerinde yaklaşık 3 bin vatandaşımızın yaşadığı alanlar 2/B konumunda bulunuyor. Şu an buralara dair çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. İnşallah en kısa sürede Beykozlu kardeşlerimizin bu sorununu çözeceğiz. Diğer taraftan İshaklı Mahallemizde de 275 bin metrekare büyüklüğünde, bin vatandaşımızın kullanımında olan 2/B alanımız var. Buradaki sorunların çözümü noktasında da arkadaşlarımız çalışıyor. İshaklı’da da vatandaşımızın mülkiyet sorunlarını inşallah tamamen çözeceğiz. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmiş olacağız. Yine Gümüşsuyu’nda 146 bin metrekare alanda bin 500 vatandaşımızın yaşadığı bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah burada da vatandaşlarımızın merakla beklediği, heyecanla beklediği mülkiyet ve tapu sorunlarını çözeceğiz. Çavuşbaşı, Karlıtepe ve Gümüşsuyu’nda imar çalışmalarımızı tamamladık. Ruhsatlarımızı verme sürecimize başlıyoruz. Bunun yanı sıra Beykoz’umuza Yalıköy ve Ortabahçe mahallelerini kapsayan 300 bin metrekare büyüklüğünde bir millet bahçesi kazandırıyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde Beykozlu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hamdolsun tüm bu çalışmalarımızla Beykoz’umuzu, Beykoz’umuzun güzel insanlarını en güzel yarınlara hazırlıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızla; çağ açan eserlerimizle, Eserlerin İstanbul’unda yeni ve daha güçlü bir Beykoz inşa ediyoruz" diye konuştu.

BAKAN KURUM TAKSİ DURAĞINI ZİYARET ETTİ

Programın ardından Bakan Kurum, ilçedeki Çiçek Taksi durağını ziyaret etti. Duraktaki taksicilerle bir araya gelen Kurum, bas konuş programından trafikteki şoförlere seslenerek iyi yolculuklar diledi. Taksiciler ise Bakan Kurum’dan, durağa bilgisayar istedi, Kurum yarın sabah gönderileceğini dile getirdi. Ziyaret sırasında orada bulunan Ufuk Taksi’nin Başkanı Fahrettin Mert ise eski olan duraklarının yenilenmesini talep etti. Bakan Kurum, yenileme sözü vererek taksi şoförlerinin çocuklarına oyuncak, kendilerine ise anahtarlık hediye etti.