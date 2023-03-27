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Bakan Kurum, Adıyaman’da yapılacak örnek konutları paylaştı

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#Adıyaman#Konut#Murat Kurum
Bakan Kurum, Adıyaman’da yapılacak örnek konutları paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 22:28

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem nedeniyle yıkımın meydana geldiği Adıyaman'da yapılacak örnek konutları paylaştı. Bakan Kurum, “Adıyaman'ımıza en yakışanı neyse onu yapacağız” dedi.

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Bakan Kurum’un Twiter paylaşımı şöyle:

Yeni yaşam alanlarımızı nereye kuracağımızı da evlerimizin nasıl olacağını da o şehirdeki hemşehrilerimizle karar veriyoruz.

Adıyaman’da da toplantılar düzenledik, görüşleri aldık.

Adıyaman'ımıza en yakışanı neyse onu yapacağız!

Bakan Kurum, Adıyaman’da yapılacak örnek konutları paylaştı

Bakan Kurum, Adıyaman’da yapılacak örnek konutları paylaştı

Bakan Kurum, Adıyaman’da yapılacak örnek konutları paylaştı

Bakan Kurum, Adıyaman’da yapılacak örnek konutları paylaştı

Bakan Kurum, Adıyaman’da yapılacak örnek konutları paylaştı

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#Adıyaman#Konut#Murat Kurum

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