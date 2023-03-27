Bakan Kurum, Adıyaman’da yapılacak örnek konutları paylaştı

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Bakan Kurum’un Twiter paylaşımı şöyle:
Yeni yaşam alanlarımızı nereye kuracağımızı da evlerimizin nasıl olacağını da o şehirdeki hemşehrilerimizle karar veriyoruz.
Adıyaman’da da toplantılar düzenledik, görüşleri aldık.
Adıyaman'ımıza en yakışanı neyse onu yapacağız!
Yeni yaşam alanlarımızı nereye kuracağımızı da evlerimizin nasıl olacağını da o şehirdeki hemşehrilerimizle karar veriyoruz.— Murat KURUM (@murat_kurum) March 27, 2023
Adıyaman’da da toplantılar düzenledik, görüşleri aldık.
Adıyaman'ımıza en yakışanı neyse onu yapacağız! pic.twitter.com/C5hHGwKIZg