Bakan Kurum'dan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın iddialarına cevap

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Üsküdar Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nın (ÜSMEK) Bağlarbaşı Kongre Merkezi’ndeki sertifika dağıtım törenine katıldı. Ardından Boğaziçi Düğün Salonu’na geçerek Kirazlıtepe ve Ferah Mahallesi’ndeki vatandaşların tapularını verdi. Aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki konut ve dükkanların temel atma töreni gerçekleşti.

ÜSMEK SADECE BİR ATÖLYE DEĞİL MEKTEP OLMUŞTUR

Bakan Kurum, “Biz şehrinde yaşayan insanların her türlü ihtiyacına cevap üretebilen ‘sosyal belediyecilik’ anlayışına sahibiz. Bizler; belediyeciliği vatandaşı için yapan, ona hizmet götürmek için bu yükün altına giren bir davanın mensuplarıyız. İşte ÜSMEK’te ‘sosyal belediyeciliğin’ en önemli adımlarından biridir. Üsküdar Belediyemiz; yaptığı nice projede olduğu gibi ÜSMEK’teki kurslarıyla pek çok Üsküdarlının gönlünü fethetmektedir. ÜSMEK bugün sadece bir atölye değil aynı zamanda bir meslek edindirme merkezi, bir okul, bir mektep olmuştur. Tabi ÜSMEK; liyakat deyip beceriksizlikle, ehliyet deyip ahbap çavuş ilişkisiyle, başarı deyip tembellikle nam salanlara rağmen kurulmuştur. Birileri 16 milyona hizmet edecekti, 600 bin nüfuslu Üsküdar’ı unuttular, görmezden geldiler” dedi.

Bakan Kurum, “Üsküdarlı ablalarımızın, hanım kardeşlerimizin uğrak noktası olan, herkesin hizmetinde olan İSMEK’i kapattılar. Millete değil ikballerine hizmet edenlerden başka ne beklenebilirdi. Ama merak etmeyin herkesin İstanbul’unu, eserlerin İstanbul’unu hep birlikte inşa edeceğiz. ÜSMEK’te eğitim alan vatandaşlarımız, kardeşlerimiz hem yeni hobiler hem yeni meslekler ediniyorlar. Ben bugüne kadar ÜSMEK’ten mezun olan ve şu anda mezuniyet belgelerini takdim edeceğimiz tüm kardeşlerimizi kutluyorum” diye konuştu.

TOPLAM BAŞVURU SAYISI 28 BİN 795

Bakan Kurum, “Siz nasıl nakış nakış, ilmek ilmek eserler ürettiyseniz biz de bu aziz şehri, İstanbul’u, Üsküdar’ı gözümüz gibi koruyor, geleceğe taşımak için gayret ediyoruz. Hepimizin malumu, Kahramanmaraş merkezli bir deprem yaşadık. 11 ilimizde, 50 bin 400 kardeşimizi kaybettik. Maalesef İstanbul’umuz da büyük bir risk altında. Bize düşen de tedbir almaktır. Bugün İstanbul’a baktığınızda 220 bin binada tam 1 buçuk milyon konutun dönüşmesi gerektiğini görüyoruz. Bunun da 300 bini acil olarak dönüşmeli. İşte bugün Üsküdar’dayız. Burada 99 öncesinde inşa edildiği için mimarlık ve mühendislik hizmeti almamış yapılar mevcut. Depreme karşı bu sağlıksız yapı stoğunu yenilememiz gerekiyor. Bu yüzden ‘İstanbul’da Büyük Dönüşüm’ diyoruz, İstanbul’daki dönüşümü hızlandırmak için ‘Yarısı Bizden’ diyoruz. İstanbul’da yıllık 300 bin dönüşümün yapılmasına katkı sağlayacak projemize başvurular dün itibariyle başladı. 29 Mayıs’a kadar devam edecek. İstanbulluların büyük bir teveccühü var. Bugün itibariyle 194 bin 500 bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 28 bin 795. Üsküdar’daki başvuru sayısı ise bin 666. Her geçen gün büyük bir teveccüh var. Ben inanıyorum İstanbul’u, Üsküdar’ı bu aziz şehri, sizlerle birlikte dönüştüreceğiz. Annelerimizle birlikte dönüştüreceğiz. Kız kardeşlerimizle birlikte dönüştüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, tapu teslimi ve temel atma töreninde ise şunları söyledi:

“Bugün hep beraber 504 konut ve 47 dükkanımızın anahtarlarını teslim ederek, ilçemize değer katacağız! Mülkiyet sorunu yaşayan kardeşlerimize tapularını teslim edeceğiz! Yine Üsküdar’ımızda bin 122 yuvamızın ve 37 bereketli dükkanımızın da temellerini hep birlikte atacağız. Biz sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün siyasi bedelleri göze alarak ‘Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ dedik. Bugüne kadar 3.3 milyon konutumuzu dönüştürdük. TOKİ’mizle 1.2 milyon konut yaparak sağlıksız yapı stoğunu yeniledik. Her zaman milletimizin yanında olduk. Milletin lehine olan her projeyi destekledik. Hiçbir ayrım yapmadık! Çünkü biliyoruz ki deprem kimseyi ayırmaz! Bugüne kadar yaptığımız her çalışmada milletimizin güvenliğini, refahını düşündük! Biz canımızı dişimize katarak şehirlerimizi kalkındırmak için uğraşırken, hala birileri depremin siyasetini yapıyor. Üsküdar’ımızda Çamlıca Camii çevresindeki Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde TOKİ Başkanlığımızca 3 etapta kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz” dedi.

KONUTLARIMIZI ÖNÜMÜZDEKİ YIL VATANDAŞLARIMIZA TESLİM EDECEĞİZ

Bakan Kurum, “Bu kapsamda; bin 876 konut, 142 dükkânımızı okul, cami, muhtarlık binası, aile sağlığı merkezi ve parklar gibi tüm sosyal donatılarıyla beraber inşa ediyoruz. İşte bugün de birinci etapta tamamladığımız 504 konut ve 47 dükkanımızın tapu teslimlerini gerçekleştiriyoruz. İkinci ve üçüncü Etapta da çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bu yıl içerisinde hak sahibi vatandaşlarımıza evlerini teslim edecek, tapularını vereceğiz. Yine Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde Emlak Konut’umuzla 2 etapta yapacağımız toplam bin 122 konut ve 37 dükkanımızın temellerini hep birlikte atıyoruz. İnşallah konutlarımızı önümüzdeki yıl vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Tüm yeni yuvalarımız, dükkanlarımız hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI LÜTFÜ SAVAŞ’IN İDDİALARINA YANIT VERDİ



Bakan Kurum, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın mesnetsiz iddialarına verdiği yanıtı şöyle sürdürdü:

”Çıkmış, ‘Bakanlık kentsel dönüşüm projemizi onaylasaydı bu kadar ölüm olmazdı’ diyor. Şimdi ben kendisine soruyorum, kentsel dönüşüme karşı eylem yürüten belediye başkanı olarak mı bunu soruyorsunuz bize? Bunu, Hatay’ın en riskli bölgelerinde bile, devletin başlattığı dönüşümü her ortamda eleştiri yapanlar olarak mı söylüyor? Bunu, Hatay’da malum odalarla, sözde çevrecilerle, maskeli doğa severlerle, marjinal gruplarla kol kola girip kentsel dönüşüme direnenler mi söylüyor? Bunu kentsel dönüşüm aleyhine emin olun geldiler burada da aynısını yaptılar, yüzlerce dava açanlar mı söylüyor? Sorumsuzluğunuzun, beceriksizliğinizin üstünü başkalarını suçlayarak örtemezsiniz, kentsel dönüşüm projelerini yaptırmamak için nasıl çığırtkanlık yaptığınızı 85 milyon biliyor