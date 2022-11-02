Bakan Koca duyurdu: Bir madenci daha taburcu oldu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında yaralanan ve Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi edilen bir yaralının taburcu olduğunu duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bartın’daki maden ocağı kazasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle tedavi edilen hastamız bugün taburcu oldu. Yanık hastalarımızdan biri ise yoğun bakımdan normal servise çıktı. Diğer hastalarımızın durumu stabil." ifadelerini kullandı.

Bartın’daki maden ocağı kazasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle tedavi edilen hastamız bugün taburcu oldu. Yanık hastalarımızdan biri ise yoğun bakımdan normal servise çıktı. Diğer hastalarımızın durumu stabil. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2022

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6 HASTA İSTANBUL'A SEVK EDİLMİŞTİ

Patlamada yaralanan 6 işçi Sağlık Bakanlığına ait iki ambulans uçakla tedavileri yapılmak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım servisinde tedavi gören yaralı maden işçisi İbrahim Çeliktaş taburcu edildi.