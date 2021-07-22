Bakan Koca paylaştı! Sağlık çalışanlarından yaralı kuşa müdahale

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep İl Ambulans Başhekimliği’nde görevli bir ekibimiz vaka dönüşündeydi. Yolda önlerine bir kuş düştü. Dönüp aldılar, ayağı kırılmış. Yaralarına pansuman yaptılar. İstasyona getirdikleri kuş iyileşene kadar orada kalacak. Sağlık çalışanı kalbi! Sağ olun arkadaşlar" dedi.

Gaziantep İl Ambulans Başhekimliğinde görevli bir ekibimiz vaka dönüşündeydi. Yolda önlerine bir kuş düştü. Dönüp aldılar, ayağı kırılmış. Yaralarına pansuman yaptılar. İstasyona getirdikleri kuş iyileşene kadar orada kalacak. Sağlık çalışanı kalbi! Sağ olun arkadaşlar. pic.twitter.com/NwhUTd0K3T — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2021

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