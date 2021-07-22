MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Koca paylaştı! Sağlık çalışanlarından yaralı kuşa müdahale
GeriGündem Bakan Koca paylaştı! Sağlık çalışanlarından yaralı kuşa müdahale
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 22.07.2021 - 16:08 | Son Güncelleme:

Bakan Koca paylaştı! Sağlık çalışanlarından yaralı kuşa müdahale

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Koca paylaştı! Sağlık çalışanlarından yaralı kuşa müdahale

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te sağlık çalışanlarının, görev dönüşü yolda karşılaştıkları yaralı kuşu tedavi ettikleri anın görüntüsünü paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep İl Ambulans Başhekimliği’nde görevli bir ekibimiz vaka dönüşündeydi. Yolda önlerine bir kuş düştü. Dönüp aldılar, ayağı kırılmış. Yaralarına pansuman yaptılar. İstasyona getirdikleri kuş iyileşene kadar orada kalacak. Sağlık çalışanı kalbi! Sağ olun arkadaşlar" dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi