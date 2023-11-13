Bakan Koca: Gazze'ye gönderdiğimiz yardım gemisi Mısır'a ulaştı

Haberin Devamı

Bakan Koca, sosyal medyahesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Gazze’ye yardım amacıyla gönderdiğimiz ve ağırlıklı olarak sağlık hizmetlerinden oluşan gemi Mısır El-Ariş Limanı’na ulaştı. Sağlık hizmetleri Mısır ile ortak koordinasyon sağlanarak Gazze halkına ulaştırılacak.

Gazze’ye yardım amacıyla gönderdiğimiz ve ağırlıklı olarak sağlık hizmetlerinden oluşan gemi Mısır El-Ariş Limanı’na ulaştı. Sağlık hizmetleri Mısır ile ortak koordinasyon sağlanarak Gazze halkına ulaştırılacak. pic.twitter.com/jFiCi7PkHI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 13, 2023