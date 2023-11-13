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Bakan Koca: Gazze'ye gönderdiğimiz yardım gemisi Mısır'a ulaştı

Güncelleme Tarihi:

#Fahrettin Koca#Gazze#Yardım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 11:55

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'den Gazze'ye yardım amacıyla gönderilen ve sağlık hizmetlerinden oluşan geminin Mısır'a ulaştığını duyurdu.

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Bakan Koca, sosyal medyahesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Gazze’ye yardım amacıyla gönderdiğimiz ve ağırlıklı olarak sağlık hizmetlerinden oluşan gemi Mısır El-Ariş Limanı’na ulaştı. Sağlık hizmetleri Mısır ile ortak koordinasyon sağlanarak Gazze halkına ulaştırılacak.

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#Fahrettin Koca#Gazze#Yardım

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