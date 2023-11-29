Bakan Koca duyurdu: Defne Devlet Hastanesi’nde ilk doğum

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Defne Devlet Hastanesi’nde hizmete giren doğum servisinde ilk bebek dünyaya geldi. Bakan Koca, Mehmet adı verilen erkek çocuğun doğum haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Çocuğun fotoğrafının yer aldığı görsel ile paylaşım yapan Bakan Koca açıklamasında, "Defne Devlet Hastanesinde doğan ilk bebek. Bir erkek çocuk sahibi olan çifte, birlikte uzun, sağlıklı ömürler diliyoruz. Hastane çalışanlarımız ilk evlatları dünyaya gelmiş gibi sevinçli" ifadelerine yer verdi.